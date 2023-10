In der Formel 1 geht es an diesem Wochenende in Austin beim Großen Preis der USA zu Sache. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos, wo Ihr das Rennen live mitverfolgen könnt.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP der USA in Austin im TV und Livestream?

Auch beim GP der USA in Austin liegt die Übertragung in Deutschland bei Sky. Schaltet einfach ab 19.30 Uhr zu den Vorberichten Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) ein, um nichts zu verpassen. Ab 21 Uhr werden dann Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock das Rennen beim Pay-TV-Sender begleiten. Wie gewohnt könnt Ihr das Ganze auch im Livestream verfolgen, diesen findet Ihr - ebenfalls kostenpflichtig - auf SkyGo und WOW.

Eine potentielle Alternative gibt es allerdings: In Österreich wird das Rennen von Servus-TV im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So können auch Deutsche den Sender empfangen. Wie Ihr die Sendung auch in Deutschland empfangen könnt? Das erfahrt Ihr hier.

Zu guter Letzt könnt Ihr den Grand Prix auch auf F1TV verfolgen, allerdings nur, wenn Ihr bereits Kunde oder Kundin seid. Neue Abos können beim Dienst der Formel 1 nämlich nicht mehr abgeschlossen werden.

Formel 1: Das Rennen GP der USA in Austin im Liveticker

Wir bei SPOX sind ebenfalls live mit von der Partie. In unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker entgeht Euch nichts.

Formel 1, das Rennen GP der USA in Austin: Die Infos

Tag Ereignis Uhrzeit Freitag, 20. Oktober 1. Freies Training 19.30 Uhr Freitag, 20. Oktober Qualifying 23 Uhr Samstag, 21. Oktober Sprint-Shootout 19.30 Uhr Sonntag, 22. Oktober Sprintrennen 00 Uhr Sonntag, 22. Oktober Rennen 21 Uhr

Event : Rennen beim Großen Preis der USA in Austin

: Rennen beim Großen Preis der USA in Austin Datum : Sonntag, 22. Oktober 2023

: Sonntag, 22. Oktober 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Austragungsort : Circuit of The Americas, Austin/Texas, USA

: Circuit of The Americas, Austin/Texas, USA TV : Sky

: Livestream: SkyGo

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 18 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 433 2. Sergio Pérez (Red Bull) 224 3. Lewis Hamilton (Mercedes) 194 4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183 5. Carlos Sainz (Ferrari) 153 6. Charles Leclerc (Ferrari) 145 7. Lando Norris (McLaren) 136 8. George Russell (Mercedes) 132 9. Oscar Piastri (McLaren) 83 10. Lance Stroll (Aston Martin) 47 11. Pierre Gasly (Alpine) 46 12. Esteban Ocon (Alpine) 44 13. Alexander Albon (Williams) 23 14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10 15. Nico Hülkenberg (Haas) 9 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 6 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 3 19. Liam Lawson (AlphaTauri) 2 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 22. Logan Sargeant (Williams) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 657 2. Mercedes-Benz 326 3. Ferrari 298 4. Aston Martin 230 5. McLaren 219 6. Alpine 90 7. Williams 23 8. Alfa-Romeo 16 9. Haas 12 10. AlphaTauri 5

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.