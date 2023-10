Die Formel 1 ist am heutigen Sonntag in den USA unterwegs. Das Rennen im texanischen Austin könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Wer gewinnt heute das Rennen beim GP der USA? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Formel 1: Das Rennen beim GP der USA in Austin heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn In der Weltmeisterschaft sicherte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor zwei Wochen beim Großen Preis von Katar vorzeitig den Titel. Der Niederländer kann in den noch ausstehenden fünf Rennen nicht mehr von Teamkollege Sergio Pérez eingeholt werden. Auch in der Teamwertung hat Red Bull den Titel bereits sicher.

Vor Beginn Auf dem Circuit of The Americas gehen am heutigen Sonntag um 21 Uhr deutscher Zeit die Lichter aus.

Vor Beginn Hallo und herzlich Willkommen zum Rennen der Formel 1 beim GP der USA im texanischen Austin.