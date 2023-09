Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das nächste Rennen der Formel 1 steht bevor. Das 15. Saisonrennen steigt in Singapur. Alle Informationen zu dem Spektakel auf dem Marina Bay Street Circuit und wo Ihr den GP von Singapur live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Formel1 setzt die Saison 2023 in Asien fort. Zwei Wochen nach dem Rennen im italienischen Monza wird auf den Straßen Singapurs bei einem Nachtrennen um Punkte gefahren. Austragungsort ist der Marina Bay Street Circuit.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan

Der Große Preis von Singapur findet vom 15. bis 17. September statt. Da an allen drei Tagen die Session am Abend ausgetragen werden, können F1-Fans in Europa diese zur besten Sendezeit live verfolgen.

Los geht es am Freitag, 15. September, mit dem beiden ersten Freien Trainings (11.30 Uhr und 15 Uhr). Weiter geht es am Samstag, 16. September, mit dem 3. Freien Training (11.30 Uhr) und dem Qualifying (15 Uhr). Als Höhepunkt steigt am Sonntag, 17. September das 15. Saisonrennen (Start: 14 Uhr).

Im vergangenen Jahr gewann Sergio Perez (Red Bull) den GP von Singapur vor den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. Der spätere Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) wurde "nur" Sechster. Das will der in der diesjährigen Fahrerwertung klar in Führung liegende Niederländer wettmachen und den zehnten Sieg des Jahres in Folge einfahren.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Event 15. September 11.30 Uhr 1. Freie Training 15. September 15.00 Uhr 2. Freie Training 16. September 11.30 Uhr 3. Freie Training 16. September 15.00 Uhr Qualifying 17. September 14.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Singapur: Übertragung im TV und Livestream

Livebilder im deutschen Free-TV gibt es vom Rennwochenende in Singapur nicht.

Exklusiv übertragen wird der Große Preis von Ungarn von Sky im Pay-TV. Dort seht Ihr alle Sessions live auf Sky Sport F1 (HD) mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher. Zugänglich sind die Liveübertragungen aber nur für Sky-Kunden mit einem entsprechenden Abo.

Darüber hinaus können Sky-Abonnenten alles auch im Livestream via Sky Go verfolgen. Wer kein Abo hat, kann via WOW noch kurzfristig ein Paket buchen, mit dem Ihr auch Zugang zu den F1-Übertragungen habt.

In Österreich ist der Free-TV-Sender ORF 1 mit den Liveübertragungen im TV und im Livestream an der Reihe. In besonderen Fällen ist der Sender auch in Deutschland zu empfangen.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Strecke im Überblick

Der Marina Bay Street Circuit gilt seit dem ersten Rennen im Jahr 2008 als einer der anspruchsvollsten Rennen im Rennkalender. Der Stadtkurs mit 23 Kurven lässt den Fahrern wenig Raum für Fehler.

Streckenname: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Streckenlänge: 5,063 Kilometer

5,063 Kilometer Rennrunden: 61

61 Renndistanz: 308,706 Kilometer

308,706 Kilometer Kurven: 23

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

Wie Ihr es gewohnt seid, berichtet SPOX auch an diesem Rennwochenende der Formel 1 ausführlich mit einem Liveticker von allen Sessions. Das ist die perfekte Alternative für Euch, wenn Ihr Ihr keine Livebilder im TV oder im Livestream sehen könnt.

