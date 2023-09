Beim Grand Prix von Japan steht heute der Kampf um die Pole Position an. Wo das Qualifying live im Free-TV und Livestream läuft, bekommt Ihr hier erklärt.

Am heutigen Samstag, den 23. September, wird beim Großen Preis von Japan in Suzuka das Qualifying bestritten. Aufgrund der Zeitverschiebung müssen Fans in Deutschland aufpassen, um die Session auf dem Suzuka International Racing Course nicht zu verpassen. Bereits um 8 Uhr geht der Kampf um die Pole Position los. Davor, um 4.30 Uhr, sind die Piloten jedoch zuerst noch für das 3. Freie Training im Einsatz.

Formel 1: Der Zeitplan beim GP von Japan

Datum Uhrzeit Session 22. September 04.30 Uhr 1. Freies Training 22. September 08.00 Uhr 2. Freies Training 23. September 04.30 Uhr 3. Freies Training 23. September 08.00 Uhr Qualifying 24. September 07.00 Uhr Rennen

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Japan heute live im Free-TV und Livestream?

Seit dem Ausstieg von RTL wird die Motorsportkönigsklasse in Deutschland nicht mehr im Free-TV übertragen, die Rechte liegen einzig bei Sky. Der Pay-TV-Sender muss laut Vertrag zwar vier Rennen in dieser Saison kostenlos anbieten, Qualifyings sind darin jedoch nicht inbegriffen. So ist das Qualifying heute nur im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream (Zugriff mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW) bei Sky zu sehen. Für die Übertragung werden zwei Sender genutzt: Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD). Ab 7.30 Uhr sind Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock zu sehen und hören.

Nur weil in Deutschland das Qualifying nicht im Free-TV zu sehen ist, muss das nicht auch in anderen Ländern der Fall sein. In Österreich etwa werden beide Sessions heute im ORF1 und im Gratis-Livestream in der ORF-TVthek übertragen. Eigentlich haben nur in Österreich lebende F1-Fans darauf Zugriff, es gibt jedoch auch Möglichkeiten, wie Deutsche den Sender empfangen können.

Wer dagegen bei F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, mit dabei sein möchte, muss Bestandskunde sein. Neue Abos können nämlich nicht abgeschlossen werden.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Japan heute im Liveticker?

Eine weitere Möglichkeit, das Geschehen in Q1, Q2 und Q3 zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem detaillierten Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP von Japan.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.

