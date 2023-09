Im Rahmen des GP von Singapur wird heute das Qualifying ausgetragen. Wo der Kampf um die Pole Position live im Free-TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Seit gestern wird auf dem Marina Bay Street Circuit der Grand Prix von Singapur ausgetragen. Zwei Freie Trainings wurden bereits absolviert, nun folgen am heutigen Samstag (16. September) das 3. Freie Training (11.30 Uhr) und das Qualifying (15 Uhr). Mit dem Qualifying soll ermittelt werden, wer morgen beim Rennen, das um 14 Uhr losgeht, von der Pole Position startet.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream?

Einmal mehr ist die Formel 1 nicht im deutschen Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky, der das heutige Training ab 11.15 Uhr und das Qualifying ab 14.30 Uhr beim Kanal Sky Sport F1 (HD) überträgt. Mit von der Partie sind Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, die den Zuseherinnen und Zusehern das Geschehen erklären. Mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder via WOW kann man zudem auch auf den Sky-Livestream zugreifen, der ebenfalls die Livebilder ausstrahlt.

In Deutschland ist der heutige F1-Tag zwar nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, das heißt jedoch nicht, dass es überall so ist. In Österreich etwa wird jeder Grand Prix im Free-TV vom ORF oder von ServusTV übertragen. Was das Wochenende in Singapur betrifft, ist ServusTV an der Reihe. Der Privatsender kümmert sich nicht nur um die Free-TV-Übertragung, sondern auch um einen kostenlosen Livestream. Wie in Deutschland lebende Motorsportfans darauf zugreifen können, erfahrt Ihr hier.

Kostenpflichtig ist dagegen der Streamingdienst F1TV, der alles, was die Formel 1 zu bieten hat, überträgt. Es gibt dabei jedoch einen Haken: Das alles gilt nämlich nur für Bestandskunden, neue Abos sind nicht möglich.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream? Die Session im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls für das Qualifying, aber auch für das 3. Freie Training in Singapur, im Einsatz. Wir tickern beide Sessions live mit.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Singapur heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Singapur

: Großer Preis von Singapur Session: 3. Freies Training und Qualifying

3. Freies Training und Qualifying Datum : 16. September

: 16. September Uhrzeit : 11.30 Uhr (3. Freies Training) und 15 Uhr (Qualifying)

: 11.30 Uhr (3. Freies Training) und 15 Uhr (Qualifying) Ort : Marina Bay Street Circuit (Singapur)

: Marina Bay Street Circuit (Singapur) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

