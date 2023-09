Beim Grand Prix von Japan wird heute das Qualifying bestritten. Im Liveticker von SPOX seid Ihr live mit dabei.

Wer startet beim morgigen Rennen im Rahmen des GP von Japan von der Poleposition? Das wird heute mit dem Qualifying beantwortet. SPOX stellt dazu einen Liveticker zur Verfügung.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP von Japan in Suzuka heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: WM-Dominator Max Verstappen patzte am vergangenen Samstag zum ersten Mal in dieser Saison, als er in Singapur bereits in Q2 ausschied und im Rennen daher nur von Platz elf startete. Der Red-Bull-Pilot konnte im Rennen ein wenig Schadensbegrenzung betreiben und wurde Fünfter. Heute ist der Niederländer jedoch auf Wiedergutmachung aus. Gelingt ihm wieder der Sprung auf die Pole? Und wo landet Nico Hülkenberg?

Vor Beginn: Um 8 Uhr geht es auf dem Suzuka International Racing Course los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying beim Grand Prix von Japan in Suzuka.