Es ist Zeit für das Formel-1-Rennen beim Grand Prix von Singapur. Hier seid Ihr live mit dabei.

In der Formel 1 geht es heute wieder so richtig zur Sache, in Singapur findet das 16. Rennen der Saison statt. SPOX tickert das Geschehen für Euch live mit.

Formel 1: Rennen beim GP von Singapur heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Max Verstappen ist der Dominator in dieser Saison, seine Siegesserie ist vor zwei Wochen in Monza auf bereits zehn herangewachsen - Rekord. Heute hat der Niederländer, der die Fahrerwertung mit einem Riesenvorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez anführt, den elften Sieg in Folge im Visier. Das wird jedoch ein schweres Unterfangen, da er nach einem verpatzten Qualifying von Platz elf startet.

Vor Beginn: Das Spektakel auf dem Marina Bay Street Circuit geht um 14 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Grand Prix von Singapur.

Formel 1: Rennen beim GP von Singapur heute im TV und Livestream

Sky zeichnet für die Übertragung des Rennens verantwortlich und bietet es bei Sky Sport F1 (HD) ab 12.30 Uhr an. Einmal mehr bilden das Kommentatoren-Duo dabei Sascha Roos und Ralf Schumacher. Um das Rennen im Livestream von Sky schauen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Formel 1: Die Startaufstellung