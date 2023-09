In Monza findet heute beim Grand Prix von Italien das Qualifying statt. SPOX zeigt Euch, wo der Kampf um die Startplätze live im Free-TV und Livestream läuft.

Der GP in Monza, Italien, wird am heutigen Samstag, den 2. September, mit zwei weiteren Sessions fortgesetzt. Auf dem Autodromo Nazionale di Monza steigt um 12.30 Uhr zuerst das 3. Freie Training, ehe es um 16 Uhr im Rahmen des Qualifyings zur Sache geht.

Formel 1 Monza: Wo läuft das Qualifying beim GP von Italien heute live im Free-TV und Livestream?

Formel-1-Fans, die auf der Suche nach einer Free-TV-Übertragung für das heutige Qualifying sind, gehen wieder einmal leer aus. In Deutschland ist der Kampf um die Pole Position nämlich lediglich bei Sky und für Bestandskunden bei F1TV zu sehen. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Sky bietet das Qualifying bei Sky Sport F1 (HD) an, schickt dafür Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock ins Rennen. Der Pay-TV-Sender kümmert sich auch um die Übertragung im Livestream, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW freischalten könnt.

Während in Deutschland heute nichts im Free-TV gezeigt wird, ist dies zumindest in Österreich nicht der Fall. Dort ist an diesem Wochenende der ORF im Einsatz und bietet daher das Geschehen auf dem Asphalt im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek an. So können auch in Deutschland lebende Motorsportfans den österreichischen Sender empfangen.

Formel 1 Monza: Wo läuft das Qualifying beim GP von Italien heute live im Free-TV und Livestream? Die Sessions im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr heute ebenfalls live mit dabei sein. Wir tickern das Geschehen in Monza nämlich live mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings.

Event : Qualifying, Großer Preis von Italien

: Qualifying, Großer Preis von Italien Session: Qualifying

Qualifying Datum : 2.9.

: 2.9. Uhrzeit : 12.30 Uhr (3. Freies Training) & 16 Uhr (Qualifying)

: 12.30 Uhr (3. Freies Training) & 16 Uhr (Qualifying) Ort : Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien)

: Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

