Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Singapur im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 macht Halt in Singapur, wo heute das Qualifying über die Bühne geht. Wie Ihr die Session beim 15. Grand Prix der Saison live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tag zwei in Singapur: Auf dem Marina Bay Street Circuit geht es auch heute (16. September) wieder zur Sache. Und zwar stehen das 3. Freie Training und das Qualifying zur Ermittlung der morgigen Startformation an. Los geht es mit dem 3. Freien Training um 11.30 Uhr deutscher Zeit, ehe um 15 Uhr das Qualifying bestritten wird.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Singapur im TV und Livestream

Im Vergleich zu gestern gibt es in Sachen Übertragung keine großen Veränderungen. In Deutschland ist weiterhin Sky der richtige Ansprechpartner. Erneut müsst Ihr bei Sky Sport F1 (HD) vorbeischauen, wenn Ihr die beiden Sessions nicht verpassen wollt. Das Training wird um 11.15 Uhr ausgestrahlt, für das Qualifying meldet sich der Pay-TV-Sender um 14.30 Uhr zurück. In beiden Übertragungen begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch das Geschehen.

Der Livestream von Sky, der ebenfalls die Livebilder aus Singapur anbietet, ist mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW aufrufbar. Beide Optionen sind jedoch mit Kosten verbunden.

© getty Max Verstappen rast seinem dritten WM-Titel in Folge entgegen.

Auch F1TV überträgt das Training und das Qualifying heute live - allerdings können nur Bestandskunden darauf zugreifen. ServusTV kümmert sich in Österreich um den Singapur-Grand-Prix.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Singapur im Liveticker

Weiters liefert auch SPOX eine Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Wir tickern die Sessions live und ausführlich mit.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Singapur im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Singapur

: Großer Preis von Singapur Session: 3. Freies Training und Qualifying

3. Freies Training und Qualifying Datum : 16. September

: 16. September Uhrzeit : 11.30 Uhr (3. Freies Training) und 15 Uhr (Qualifying)

: 11.30 Uhr (3. Freies Training) und 15 Uhr (Qualifying) Ort : Marina Bay Street Circuit (Singapur)

: Marina Bay Street Circuit (Singapur) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023