Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Japan in Suzuka im TV, Livestream und Liveticker

Beim Grand Prix von Japan steht das Qualifying an. SPOX verrät, wie Ihr die Session in Suzuka live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Formel-1-WM geht munter weiter. Eine Woche nach dem Spektakel in Singapur steht auf dem asiatischen Kontinent ein weiteres Rennen an. Die Piloten sind an diesem Wochenende auf dem Suzuka International Racing Course in Suzuka für den Grand Prix von Japan unterwegs.

Die ersten beiden Freien Trainings wurden bereits absolviert, als Nächstes stehen Training Nummer drei und das Qualifying an. Diese beiden Sessions finden am Samstag, den 23. September, statt. Los geht es zuerst mit dem 3. Freien Training, das nachts um 4.30 Uhr deutscher Zeit über die Bühne geht. Das Qualifying folgt um 8 Uhr in der Früh.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream

Neuer Grand Prix, selber Anbieter. Auch für die Übertragung der Sessions in Japan ist in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Das 3. Freie Training und das Qualifying werden auf den Sendern Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) gezeigt. Start der Übertragung des Trainings ist um 4.15 Uhr, während zum Qualifying später ab 7.30 Uhr Livebilder gesendet werden. Sascha Roos und Timo Glock kümmern sich dabei um den Kommentar.

Was die Übertragung im Livestream von Sky betrifft, ermöglichen zwei Optionen den Zugang dazu: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits der Streamingdienst WOW.

© getty Max Verstappen will wieder zurück auf die Siegerstraße.

In Österreich kümmert sich der ORF um die Übertragung. Damit können Motorsportfans im Nachbarland das Geschehen im Free-TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek verfolgen. In Ausnahmefällen gilt das auch für in Deutschland lebende Menschen. Hier mehr dazu.

Außerdem bietet auch F1TV die Sessions in Japan an - gegen ein kostenpflichtiges Abonnement. Zugriff darauf haben jedoch nur Bestandskunden. Neue Abos lassen sich Stand jetzt nicht abschließen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Japan in Liveticker

Wir bei SPOX tickern das Wichtigste, das auf dem Asphalt geschieht, live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP von Japan.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.

Formel 1 heute live, Übertragung: Qualifying beim GP von Japan in Suzuka im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Japan

: Großer Preis von Japan Sessions: 3. Freies Training & Qualifying

3. Freies Training & Qualifying Datum : 23. September 2023

: 23. September 2023 Uhrzeit : 4.30 Uhr (3. Freies Training) & 8 Uhr (Qualifying)

: 4.30 Uhr (3. Freies Training) & 8 Uhr (Qualifying) Ort : Suzuka International Racing Course (Japan)

: Suzuka International Racing Course (Japan) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

