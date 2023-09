Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Singapur im TV, Livestream und Liveticker

Der Grand Prix von Singapur geht heute mit den ersten beiden Freien Trainings los. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Zwei Wochen ist es her, als WM-Dominator Max Verstappen beim Rennen in Monza seinen zehnten Sieg in Folge holte und damit zum alleinigen Rekordhalter aufstieg. Nun hat der zweifache Weltmeister beim 15. Grand Prix der Saison in Singapur seinen elften Triumph in Folge im Visier.

Doch bevor es am Sonntag zum Rennen kommt, beginnt das Wochenende am heutigen Freitag, den 15. September, erst einmal mit zwei Freien Trainings. Die Action auf dem Marina Bay Street Circuit geht um 11.30 Uhr deutscher Zeit los, wenn die Piloten zum ersten Mal die Strecke betreten. Training Nummer zwei folgt Stunden später um 15 Uhr.

© getty Max Verstappen dominiert seine Konkurrenz nach Belieben.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Singapur im TV und Livestream

Sky ist in Deutschland für die Übertragung der Formel 1 verantwortlich und bietet die beiden Trainings daher live und in voller Länge an. Um 11.15 Uhr geht Sky für das erste Training auf Sendung. Genutzt werden dabei die Kanäle Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event. Später, um 14.45 Uhr, werden dieselben Sender auch für die Übertragung des zweiten Trainings genutzt. Sascha Roos und Ralf Schumacher fungieren als Kommentatoren.

Zeitgleich werden dieselben Bilder auch im Livestream bei Sky gezeigt. Wer sich einen Weg zum Stream verschaffen möchte, hat zwei Möglichkeiten: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Darüber hinaus ist auch der Streamingdienst F1TV für den kompletten Grand Prix in Singapur im Einsatz. Allerdings haben nur noch Bestandskunden die Möglichkeit, den Anbieter zu nutzen. Was die Übertragung in Österreich betrifft, ist ServusTV an der Reihe.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Singapur im Liveticker

Wer auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen kann, hat immer noch die Chance, im Liveticker von SPOX das Geschehen auf dem Asphalt zu verfolgen.

Formel 1 heute live, Übertragung: Freie Trainings beim GP von Singapur im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event : Großer Preis von Singapur

: Großer Preis von Singapur Session: 1. und 2. Freies Training

1. und 2. Freies Training Datum : 15. September

: 15. September Uhrzeit : 11.30 Uhr (1. Freies Training) und 15 Uhr (2. Freies Training)

: 11.30 Uhr (1. Freies Training) und 15 Uhr (2. Freies Training) Ort : Marina Bay Street Circuit (Singapur)

: Marina Bay Street Circuit (Singapur) TV : Sky, ServusTV (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ServusTV On (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

Formel 1 - Der Rennkalender 2023