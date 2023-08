Ferrari: Gerüchte um spektakuläres Comeback - Ex-Weltmeister Fernando Alonso vor Rückkehr zur Scuderia?

Fernando Alonso hat mit dem Wechsel von Alpine zu Aston Martin alles richtig gemacht. Womöglich verlässt er den Rennstall aber nach nur einem Jahr wieder, angeblich soll er Kandidat sein für eine Rückkehr zur Scuderia Ferrari. Dort könnte er seinen Landsmann Carlos Sainz ersetzen.

Sainz' Vertrag bei Ferrari läuft zwar noch bis 2024, jedoch wird der Spanier immer wieder mit einem Wechsel zu Sauber in Verbindung gebracht. Bei den Schweizern könnte Sainz gleichzeitig den Einstieg von Audi in die Formel 1 vorbereiten; der Ingolstädter Autobauer übernimmt ab 2026 den Rennstall.

Laut des katalanischen Portals El Nacional habe es zumindest noch keine Gespräche zwischen Sainz und Ferrari über eine mögliche Vertragsverlängerung gegeben. Das Portal spekuliert vielmehr, dass bald schon ein alter Bekannter zurückkehren könnte zu Ferrari, um an der Seite von Charles Leclerc zu fahren: Alonso.

Der 42-Jährige Doppelweltmeister fuhr von 2010 bis 2014 schon mal für die Scuderia, ehe er - zermürbt von den verlorenen Titelduellen gegen Sebastian Vettel und Red Bull vor allem 2010 und 2012 - zu McLaren weiterzog. Erst kürzlich gab Alonso im Podcast mit BBC-Legende Jake Humphrey vor, dass er am meisten bereue, nie mit Ferrari den Titel geholt zu haben. "Mit Ferrari den Titel zu gewinnen, das wäre wahrscheinlich das erste, was ich mir wünschen würde, wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte", sagte er.

In der Gegenwart oder sehr nahen Zukunft, absolviert Alonso kommendes Wochenende mit Aston Martin den GP der Niederlande in Zandvoort. Alonso fährt als Gesamtdritter zum 13. Saisonrennen.

Ob mit oder ohne Rückkehr zu Ferrari. Alonso weiß schon, was er nach dem endgültigen Ende seiner Formel-1-Karriere machen möchte: "Ich bin zu 99 Prozent sicher, dass ich noch mal die Rallye Dakar fahren möchte. Nicht, weil der Gewinn eines dritten F1-Titels eine geringere Priorität hätte für mich, aber eines Tages die Dakar zu gewinnen, wäre auch eine Priorität für mich", sagte er im Podcast.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 12 von 23 Rennen