Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das 13. Rennen der Saison absolviert die Formel 1 in diesem Jahr in Zandvoort. Alle Informationen zum Rennwochenende in Zandvoort und wo Ihr den GP in den Niederlanden live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Sommerpause in der Formel 1 geht ihrem Ende entgegen. Mit dem GP von Zandvoort startet die Königsklasse des Motorsports in die zweite Saisonhälfte. Der Grand Prix in den Niederlanden findet vom 25. bis zum 27. August statt.

Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan, Infos

Das Rennwochenende in Zandvoort startet am Freitag, den 25. August, mit den 1. Freien Training um 12.30 Uhr. Später am Tag steht ab 16.00 Uhr für die Fahrer und die Teams das 2. Freie Training an. Am darauffolgenden Samstag beginnt der Tag für die Formel-1-Piloten in Zandvoort um 11.30 Uhr mit dem 3. Freien Training, ehe um 15.00 Uhr das Qualifying auf dem Programm steht. Das große Highlight des Rennwochenende ist für Sonntag, den 27. August, terminiert. Das Rennen auf den Circuit Zandvoort startet um 15.00 Uhr.

Der große Favorit in Zandvoort ist einmal mehr Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der Lokalmatador scheint aktuell unschlagbar zu sein - die letzten sieben Rennen gewann der amtierende Weltmeister. 314 Punkte hat Max Verstappen in der WM schon gesammelt. Der Konkurrenz ist er damit schon weit enteilt: Sein ärgster Verfolger, Red-Bull-Fahrer Sergio Perez, liegt bereits 125 ganze Punkte hinter ihm in der Fahrerwertung. Gewinnt Max Verstappen auch sein Heimrennen in Zandvoort?

Formel 1, GP von Zandvoort: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 25.08 1. Freies Training 12.30 Uhr Fr., 25.08 2. Freies Training 16.00 Uhr Sa., 26.08 3. Freies Training 11.30 Uhr Sa., 26.08 Qualifying 15.00 Uhr So., 27.08 Rennen 15.00 Uhr

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung im TV und Livestream

In Deutschland zeigt wie üblich Sky das Rennwochenende in Zandvoort exklusiv im TV und Livestream. In Österreich bieten sich Euch dagegen gleich mehrere Optionen, den GP in den Niederlangen live zu erleben.

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung im TV und Livestream - Übertragung in Deutschland

Sky überträgt sämtliche Sessions des Rennwochenendes in den Niederlanden live und in voller Länge im TV und Livestream. Die Übertragungen des Pay-TV-Senders könnt Ihr auf Sky Sport F1 (HD) verfolgen.

Als Sky-Kunden könnt Ihr den GP von Zandvoort alternativ auch im Livestream erleben. Die Livestreams des Pay-TV-Sender findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Im Free-TV wird das Rennwochenende auf dem Circuit Zandvoort in Deutschland nicht gezeigt. Wie Ihr jedoch auch die Free-TV-Übertragung des österreichischen Senders ServusTV zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung im TV und Livestream - Übertragung in Österreich

Für die Übertragung des GP von Zandvoort im Free-TV ist ServusTV zuständig. Der Privatsender zeigt das gesamte Rennwochenende live im Free-TV und im kostenlosen Livestream, den Ihr auf ServusTV On findet.

Sky überträgt auch in Österreich den GP von Zandvoort live im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Einen kostenpflichtigen Livestream aller Sessions bietet zudem F1TV , der Streamingdienst der Formel 1, an.

Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: GP von Zandvoort

GP von Zandvoort Rennen: 13. Saisonrennen

13. Saisonrennen Datum: 25. bis 27. August

25. bis 27. August Strecke: Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, GP von Zandvoort: Das Rennwochenende im Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt den gesamten GP von Zandvoort für Euch in ausführlichen Livetickern. Bei uns verpasst Ihr keine Session des Rennwochenendes. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

