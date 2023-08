Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause. Beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort kämpfen die 20 Piloten heute im Qualifying um die Pole Position. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Event im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Max Verstappen peilt die nächste Pole Position an - und das auch noch vor heimischer Kulisse in Zandvoort. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spektakels.

Formel 1, GP der Niederlande in Zandvoort: Zeitplan

Tag Ereignis Uhrzeit Freitag, 25. August 1. Freies Training 12.30 Uhr Freitag, 25. August 2. Freies Training 16 Uhr Samstag, 26. August 3. Freies Training 11.30 Uhr Samstag, 26. August Qualifying 15 Uhr Sonntag, 27. August Rennen 15 Uhr

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im Free-TV und Livestream?

Schlechte Nachrichten für alle deutsche Formel-1-Fans. Eine Übertragung des Qualifying beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort wird es nicht geben. Die einzige Möglichkeit, live mit dabei zu sein, ist mit einem Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Rechte an der F1-Übertragung in Deutschland.

Alternativ könnt Ihr hier auch auf einen Livestream zurückgreifen. Hierzu braucht ein zusätzliches Abonnement von SkyGo.

Ab 14.30 Uhr geht Sky auf Kanal Sky Sport Formel 1 (HD) auf Sendung. Durch das Qualifying führen Euch wie gehabt Moderator Peter Hardenacke, Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im Liveticker

Wer nicht via Stream oder TV live mit dabei sein, kann bei uns vorbeischauen. Wir bei SPOX bieten einen ausführlichen und vor allem kostenfreien Liveticker an, mit dem Ihr keine Highlights auf der Strecke verpasst.

© getty

Formel 1: Wo läuft das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im Free-TV und Livestream? Die Infos im Überblick

Event : Qualifying, Großer Preis der Niederlande

: Qualifying, Großer Preis der Niederlande Datum : 26.08.2023

: 26.08.2023 Uhrzeit : 15 Uhr

: 15 Uhr Ort : Circuit Park Zandvoort (Zandvoort, Niederlande)

: Circuit Park Zandvoort (Zandvoort, Niederlande) TV : Sky

: Stream : SkyGo

: Liveticker: SPOX

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 13 von 23 Rennen*

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 314 2. Sergio Pérez (Red Bull) 189 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 149 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 148 5. Charles Leclerc (Ferrari) 99 6. George Russell (Mercedes) 99 7. Carlos Sainz (Ferrari) 92 8. Lando Norris (McLaren) 69 9. Lance Stroll (Aston Martin) 47 10. Esteban Ocon (Alpine) 35 11. Oscar Piastri (McLaren) 34 12. Pierre Gasly (Alpine) 22 13. Alexander Albon (Williams) 11 14. Nico Hülkenberg (Haas) 9 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0 21. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 503 2. Mercedes-Benz 247 3. Aston Martin 196 4. Ferrari 191 5. McLaren 103 6. Alpine 57 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa-Romeo 9 10. AlphaTauri 3

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.