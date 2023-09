Die Formel 1 macht Halt in Monza. Beim Grand Prix von Italien steht heute das Qualifying auf dem Plan. SPOX zeigt, wer das Geschehen live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Rahmen des Grand Prix von Italien geht es auch am heutigen Samstag (2. September) auf dem Autodromo Nazionale di Monza in Monza so richtig zur Sache. Highlight des Tages ist das Qualifying um 16 Uhr, das darüber entscheidet, wer morgen beim Rennen von der Pole Position starten darf. Vor dem Qualifying werden jedoch ebenfalls bereits auf der Strecke Runden gedreht, da um 12.30 Uhr das 3. Freie Training ansteht. Das Rennen steigt morgen um 15 Uhr.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream?

Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht. Das Qualifying ist nur im Pay-TV zu sehen. Rechteinhaber Sky muss zwar vier Rennen in dieser Saison frei empfangbar anbieten, dies betrifft jedoch nur Rennen und keine Qualifyings.

Ihr müsst also einen gültigen Zugang zum Pay-TV- oder Livestream-Angebot (mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar) von Sky haben, um Sky Sport F1 (HD) einzuschalten. Dort geht um 15.30 Uhr die Vorberichterstattung los. Zudem bietet Sky auch das heutige 3. Freie Training live an.

© getty Max Verstappens Siegesserie ist in Zandvoort auf bereits neun Siege herangewachsen.

In Deutschland gibt es zwar keine Free-TV-Übertragung zum Qualifying, dafür aber in Österreich. Im Alpenland kümmert sich nämlich der ORF um den GP von Monza. Darauf und auf den kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek können grundsätzlich jedoch nur Österreicherinnen und Österreicher zugreifen.

F1TV bietet seinen Bestandskunden ebenfalls beide Sessions live an.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Eine weitere Option, das Geschehen in Italien live zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern neben dem Qualifying auch das 3. Freie Training.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Italien in Monza im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event : Qualifying, Großer Preis von Italien

: Qualifying, Großer Preis von Italien Session: Qualifying

Qualifying Datum : 2.9.

: 2.9. Uhrzeit : 12.30 Uhr (3. Freies Training) & 16 Uhr (Qualifying)

: 12.30 Uhr (3. Freies Training) & 16 Uhr (Qualifying) Ort : Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien)

: Autodromo Nazionale di Monza, Monza (Italien) TV : Sky, ORF1 (in Österreich)

: Livestream : SkyGo, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden), ORF-TVthek (in Österreich)

: Liveticker: SPOX

