Der nächste Stopp im Formel 1-Zirkus heißt Großer Preis von Silverstone. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die freien Trainings am Freitag und Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel 1-Saison geht in die nächste Runde. An diesem Wochenende findet auf der prestigeträchtigen Strecke von Silverstone der insgesamt zehnte Grand Prix des Jahres statt.

Die Strecke von Silverstone ist bereits seit dem Jahr 1950 fast durchgängig Teil des Formel 1-Rennkalenders. Die traditionsreichen britischen Rennställe McLaren und Williams feiern hier außerdem ihre Heimrennen.

Hier erfahrt Ihr alles zu den freien Trainings beim Großen Preis von Silverstone.

© getty Auch für Lewis Hamilton ist der Silverstone-GP ein Heimrennen.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt die Freien Trainings beim GP in Silverstone heute live im Free-TV und Livestream? Der Zeitplan

Die drei freien Trainings werden wie gewohnt an zwei Tagen ausgetragen. Die ersten beiden finden am Freitag statt, das dritte und letzte am Samstag Vormittag.

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 7. Juli 13.30 Uhr 2. freies Training Freitag, 7. Juli 17 Uhr 3. freies Training Samstag, 8. Juli 12.30 Uhr Qualifying Samstag, 8. Juli 16 Uhr Rennen Sonntag, 9. Juli 16 Uhr

Formel 1: Wer zeigt / überträgt die Freien Trainings beim GP in Silverstone heute live im Free-TV und Livestream?

Der Bezahlsender Sky ist exklusiver Übertragungsinhaber der Formel 1. Auch hinsichtlich der freien Trainings an diesem Wochenende führt kein Weg am Unternehmen vorbei.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP in Silverstone im TV

Um die drei Sessions im linearen Fernsehen zu verfolgen, benötigt Ihr den Sky Q-Receiver sowie das entsprechende Abonnement. Beides bekommt Ihr mit dem Sky Sport Paket für 20 Euro pro Monat (Jahrestarif). Hier kommt Ihr direkt zur entsprechenden Website.

Die freien Trainings werden auf dem Kanal Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event zu sehen sein. Beginn der Übertragung ist jeweils eine Viertelstunde vor Start. Das altbekannte Duo aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher nimmt sich der Aufgabe an den Mikrofonen an.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP in Silverstone im Livestream

Um die freien Trainings via Livestream verfolgen können, benötigt Ihr hingegen ein ganz anderes Abonnement. Für Streaming hat Sky die Plattform WOW geschaffen. Mit einem Abonnement bekommt Ihr hier Zugriff auf alle Sportevents, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Der Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP in Silverstone im Liveticker

Ihr wollt die freien Trainings beim GP von Silverstone live verfolgen, seid aber nicht in Besitz des Sky-Abos? Dann schaut doch einfach mal bei unserem Liveticker vorbei. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos aus England.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht

Formel 1: Wer zeigt / überträgt die Freien Trainings beim GP in Silverstone heute live im Free-TV und Livestream? Silverstone-Strecke im Steckbrief

Name: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Eröffnung: September 1947

September 1947 Formel 1-Austragungen: seit 1950 (insgesamt 56 Rennen)

seit 1950 (insgesamt 56 Rennen) Rundenlänge: 5.891 Meter

5.891 Meter Kurven: 18

18 Streckenrekord: 1:27,079 min. (Max Verstappen, Red Bull, 2020)

Formel 1: Wer zeigt / überträgt die Freien Trainings beim GP in Silverstone heute live im Free-TV und Livestream? Fahrer- und Konstrukteurswertung nach 10* von 23 Rennen

Fahrerwertung

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 229 2. Sergio Pérez (Red Bull) 148 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 131 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 106 5. Carlos Sainz (Ferrari) 82 6. Charles Leclerc (Ferrari) 72 7. George Russell (Mercedes) 72 8. Lance Stroll (Aston Martin) 44 9. Esteban Ocon (Alpine) 31 10. Lando Norris (McLaren) 24 11. Pierre Gasly (Alpine) 16 12. Nico Hülkenberg (Haas) 9 13. Alexander Albon (Williams) 7 14. Oscar Piastri (McLaren) 5 15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 18. Kevin Magnussen (Haas) 2 19. Logan Sargeant (Williams) 0 20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Konstrukteurswertung:

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 377 2. Mercedes-Benz 178 3. Aston Martin 175 4. Ferrari 154 5. Alpine 47 6. McLaren 29 7. Haas 11 8. Alfa Romeo 9 9. Williams 7 10. AlphaTauri 2

*Der Große Preis der Emilia-Romagna musste abgesagt werden.