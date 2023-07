Formel 1 Silverstone, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Großbritannien im TV, Livestream und Liveticker

An diesem Wochenende kommt es zum zehnten Formel 1-Rennen des Jahres. Austragungsort ist Silverstone in Großbritannien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Qualifying live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auch wenn die Monate Juni und Juli sonst nicht für einen überfüllten Sportkalender bekannt sind, in der Formel 1 geht es derzeit Schlag auf Schlag. Nach dem Großen Preis von Österreich am vergangenen Wochenende, zieht es den Motorsportzirkus nun nach England zum Grand Prix in Silverstone.

Die Strecke zählt zu den traditionsreichsten des gesamten Rennkalenders, ist sie doch bereits seit dem Jahr 1950 Teil davon. Ein besonderes Rennen wird es zudem für die Rennställe McLaren und Williams, die hier ihre Heimrennen fahren werden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Qualifying live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Auch für Lewis Hamilton ist der Silverstone-GP ein Heimrennen.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien - Der Zeitplan

Wie sieht die Startaufstellung beim Rennen am Sonntag aus? Dieser Frage wird man heute nach dem Qualifying beantworten können. Beginn der Session ist um 16 Uhr.

Session Tag Beginn 1. freies Training Freitag, 7. Juli 13.30 Uhr 2. freies Training Freitag, 7. Juli 17 Uhr 3. freies Training Samstag, 8. Juli 12.30 Uhr Qualifying Samstag, 8. Juli 16 Uhr Rennen Sonntag, 9. Juli 16 Uhr

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Rennens hat der Bezahlsender Sky inne. Wer das Qualifying am Samstag also live verfolgen will, benötigt das entsprechende Abonnement. SPOX verschafft Euch einen Überblick.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien live im TV

Voraussetzung, um die Formel 1 im linearen Fernsehen zu verfolgen, ist das Sky Sport Paket. Für 20 Euro pro Monat (Jahrestarif) bekommt Ihr den Sky Q-Receiver sowie Zugriff auf alle Sessions der Motorsportliga. Weitere Infos findet Ihr hier.

Das Qualifying wird heute auf den Kanälen Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event Thema sein. Beginn der Übertragung ist um 15.30 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher werden wie gewohnt durch die Session führen.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien im Livestream

Mit dem gleichen Abonnement habt Ihr auch die Möglichkeit, das Event via Livestream zu verfolgen. Möglich macht das die Plattform Sky Go, auf welche man damit ebenfalls zugreifen kann.

Eine zweite Option bietet sich über die Plattform WOW. Im Gegensatz zu Sky Go bekommt Ihr hier Zugriff auf alle Sportinhalte, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Neben der Formel 1 unter anderem auch die erste und zweite Fußball-Bundesliga, der DFB-Pokal und vieles mehr. Der Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro pro Monat.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien im Liveticker bei SPOX

Komplett kostenfrei ist dagegen unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Geschehen in England.

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien - Alle Infos zur Silvestone-Strecke

Name: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Formel 1-Austragungen: seit 1950 (insgesamt 56 Rennen)

seit 1950 (insgesamt 56 Rennen) Rundenlänge: 5.891 Meter

5.891 Meter Kurven: 18

18 Rundenanzahl: 52

52 Streckenrekord: 1:27,079 min. (Max Verstappen, Red Bull, 2020)

Formel 1 Silverstone, Übertragung live: Qualifying beim GP von Großbritannien - Der aktuelle Stand der Konstrukteurswertung nach 10* von 23 Rennen

Pos. Team Pkt. 1. Red Bull Racing 377 2. Mercedes-Benz 178 3. Aston Martin 175 4. Ferrari 154 5. Alpine 47 6. McLaren 29 7. Haas 11 8. Alfa Romeo 9 9. Williams 7 10. AlphaTauri 2

*Der Große Preis der Emilia Romagna musste aufgrund der starken Regenfälle in der Region abgesagt werden.

