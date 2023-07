Am heutigen Samstag findet in der Formel 1 kein Qualifying statt. SPOX verrät Euch, warum das beim Großen Preis von Belgien in Spa der Fall ist.

Es gibt es zwar noch, das klassische Rennwochenende in der Formel 1. Dass am Freitag die ersten beiden Trainings, am Samstag das 3. Training sowie das Qualifying und am Sonntag das Rennen stattfindet, ist aber nicht mehr immer der Fall.

So auch beim Großen Preis von Belgien auf der legendären Strecke in Spa.

Was es damit auf sich hat und warum am heutigen Samstag kein Qualifying stattfindet, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Formel 1, GP von Belgien in Spa: Warum gibt es heute kein Qualifying?

Das Qualifying findet nicht am heutigen Samstag statt, da es bereits am gestrigen Freitag über die Bühne ging. Der Kampf um die Pole Position ist längst entschieden.

Der Traditionsbruch ist aber keine Laune der belgischen Veranstalter, sondern hängt mit dem neuen Modus des Sprintrennens zusammen. Im vergangenen Jahr bei der Einführung hatte es sogar noch das Qualifying ersetzt, seit dieser Saison sind WM-Punkte zu gewinnen.

Während der Sieger acht Punkte auf sein Konto bekommt, darf sich der Fahrer auf Rang acht noch über einen Zähler freuen. So trug es sich bereits beim Großen Preis von Aserbaidschan und Österreich zu. Nach Belgien folgen mit Katar, der USA und Brasilien noch drei weitere Standorte mit Sprintrennnen.

Zudem wurde ein sogenanntes Sprint-Shootout eingeführt, welches noch am Samstag die Startaufstellung für den Sprint ermittelt. Durch die Änderungen erhofft sich die Formel 1 mehr Spannung, Action und vor allem Einschaltquoten.

Formel 1, Sprintrennen: Die Termine im Überblick

Nr. Grand Prix Strecke Datum Sprintrennen Uhrzeit (MEZ) Datum Rennen 4 Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 29. April 2023 15.30 Uhr 30. April 2023 10 Großer Preis von Österreich Red Bull Ring 01. Juli 2023 16.30 Uhr 02. Juli 2023 13 Großer Preis von Belgien (Spa) Circuit de Spa-Francorchamps 29. Juli 2023 16.30 Uhr 30. Juli 2023 18 Großer Preis von Katar (Losail) Losail International Circuit 07. Oktober 2023 16.30 Uhr 08. Oktober 2023 19 Großer Preis der USA (Austin) Circuit of The Americas 22. Oktober 2023 00.00 Uhr 22. Oktober 2023 21 Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 04. November 2023 19.30 Uhr 05. November 2023

Formel 1, GP von Belgien in Spa: Der Zeitplan

Der Termin für das Rennen hat sich jedoch nicht geändert. Wie gewohnt fahren Max Verstappen und Co. am Sonntag über die volle Distanz um die Wette.

Session Datum/Tag Uhrzeit/Beginn 1. Freies Training Freitag, 28. Juli 13.30 Uhr Qualifying Freitag, 28. Juli 17.00 Uhr Sprint-Shootout Samstag, 29. Juli 12.00 Uhr Sprint Samstag, 29. Juli 16.30 Uhr Rennen Sonntag, 30. Juli 15.00 Uhr

Formel 1, GP von Belgien in Spa: Übertragung im Free-TV und Livestream

An der Übertragung ändert das Sprintrennen nichts. Das gesamte Rennwochenende in Spa wird exklusiv von Sky übertragen. Bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr zwischen den Kanälen Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD wählen, um die Königsklasse des Motorsports live zu sehen.

Bei SkyGo oder Wow könnt Ihr zudem auf einen kostenpflichtigen Livetstream zurückgreifen. Bestandskunden können das Online-Angebot auch über den hauseigenen Sender der Formel 1 abrufen: F1TV.

In Österreich ist außerdem ServusTV für die Live-Berichterstattung zuständig. Dieser ist in Deutschland nur über VPN abzurufen. Mehr dazu findet Ihr hier.

Formel 1, GP von Belgien in Spa: Alle Sessions im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr alle Sessions der Formel 1 in einem kostenfreien Liveticker verfolgen. Hier geht's zur Tagesübersicht.

Hier geht's zum Liveticker für das Sprintrennen in Belgien.

