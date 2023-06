Formel 1 - Günther Steiner: Mick Schumacher? "Ich wollte nicht seine Karriere zerstören"

Während seiner Zeit beim US-Rennstall Haas musste sich Mick Schumacher häufiger Kritik von Günther Steiner gefallen lassen. Nun hat sich der Teamchef dazu geäußert.

"Der berühmte Name spielt natürlich eine Rolle. Wäre es bei Rosberg genauso gewesen? Vermutlich nicht. Aber mir war bei Micks Einstellung vor zwei Jahren schon klar, was der Name Schumacher bedeutet: Er kann Fluch und Segen zugleich sein", sagte Steiner in einem Interview mit Sport1 auf den enormen Gegenwind für seine Person, nachdem im vergangenen November bekannt gegeben wurde, dass Schumachers Vertrag nicht verlängert werden würde.

Der 58-Jährige beschwörte mit harten Aussagen selbst die unter anderem von zahlreichen Medien und Schumachers Onkel Ralf getätigte Kritik herbei. "Er hatte zwei Jahre Zeit. Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, und ich musste einige Änderungen vornehmen. Man kann nicht auf ein totes Pferd einprügeln", hatte Steiner unter anderem über den Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher gesagt.

"Fest steht: Ich wollte nicht seine Karriere zerstören", erklärte Steiner nun: "Wir haben nichts gegen ihn, sondern uns für das Team entschieden. Was mich ein wenig ärgert: Unser Verhältnis wurde häufig schlechter dargestellt, als es wirklich war. Die Fahrer kennen mich. Sie kennen meine direkte Art, die auch nicht immer gekünstelt nach außen Harmonie zeigen soll. Sie sollten damit umgehen können. Ob es Mick auch konnte? Ich weiß es nicht. Das müsste man ihn fragen."

Am Ende sei er als Teamchef für Haas verantwortlich und müsse Entscheidungen treffen, erklärte der Südtiroler: "Und da ich kein Diktator bin, sondern gemeinsam mit dem Team entscheide, kann ich mit Gewissheit sagen: Ja, wir haben das Richtige gemacht."

Formel 1 - Steiner: "Nachher ist man immer schlauer"

In der Kommunikation, räumte Steiner ein, würde er aus heutiger Sicht womöglich ein paar Sachen anders machen. "Nachher ist man ja immer schlauer", sagte der Mann, der sowohl eine italienische als auch amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt: "Was aber erstaunlich ist: Die Trennung von Mick Schumacher ist jetzt schon über ein halbes Jahr her und in Deutschland redet man immer noch darüber. Vielleicht wäre es besser, Mick und seinen jetzigen Boss Toto Wolff über seine Zukunft zu fragen und nicht immer über die Vergangenheit zu reden."

Aktuell ist Schumacher Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes sowie Ersatzfahrer bei McLaren. Während seiner Zeit bei Haas absolvierte der 24-Jährige 43 Rennen, in denen er zwölf WM-Punkte holte.

© getty

Steiner über Schumacher: "Er hat bei uns die Formel 1 gelernt"

"Mick war ein Neuling bei uns. Er hat bei uns die Formel 1 gelernt. Man konnte von ihm deshalb gar nicht den Input erwarten, den jetzt ein Nico Hülkenberg gibt. Erfahrung braucht Zeit und die hatte Mick nicht. Wir als Team wollten einen anderen Weg gehen: den Weg mit zwei erfahrenen Piloten. Deshalb haben wir uns für Nico entschieden und gegen Mick", erklärte Steiner.

Mit Hülkenberg, der mit sechs Zählern Rang 12 in der Fahrerwertung belegt, ist der Haas-Boss sehr zufrieden. "Er setzt das um, was wir von ihm erwartet haben und warum wir ihn geholt haben. Er ist nicht nur schnell, sondern setzt die Erfahrung um, die er mitbringt. Und: Er ist extrem hoch motiviert. Die Ingenieure profitieren von seiner Erfahrung. Er weiß genau, was er macht, und kann sehr konkrete Anweisungen geben. Seine Vita zeigt: Nico ist viel in Mittelfeldteams gefahren und die sind immer besser geworden, als er da war", so Steiner.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung nach 7 von 23 Rennen