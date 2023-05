Für die Formel-1-Fahrer steht beim GP von Monaco am heutigen Tag das Qualifying auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Spektakels und wo Ihr das Qualifying beim GP von Monaco live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Es ist angerichtet! Am heutigen Nachmittag steigt das spektakulärste Qualifying in dieser Formel-1-Saison! Welcher Fahrer stellt seinen Boliden in Monte Carlo auf die Pole-Position?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 27. Mai, steigt das Qualifying beim GP von Monaco. Um 16.00 Uhr beginnt auf dem Circuit de Monaco der Kampf um die Pole.

Die Augen der Fans sind am heutigen Nachmittag vor allem auf Lokalmatador Charles Leclerc gerichtet. Der Monegasse sicherte sich im vergangenen Jahr in Monte Carlo die Pole-Position, der enge Stadtkurs liegt dem Ferrari-Pilot.

Der Topfavorit auf die Pole ist jedoch Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister führt aktuell die Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez an. Zwei Mal stellte Verstappen seinen Boliden in dieser Saison schon auf Startplatz eins, das letzte Mal beim dritten Saisonrennen in Melbourne.

© getty Sichert sich Lokalmatador Charles Leclerc auch in diesem Jahr die Poleposition?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 26.05 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 26.05 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 27.0 3. Freies Training 12.30 Uhr Sa., 27.05 Qualifying 16 Uhr So., 28.05 Rennen 15 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im TV und Livestream

Sky zeigt in Deutschland am heutigen Tag das Qualifying beim GP von Monaco exklusiv im TV und Livestream In Österreich zeigen sich dagegen gleich mehrere Sender für die Übertragung des Spektakels zuständig.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im TV und Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Live und in voller Länge überträgt Sky heute das Qualifying beim GP von Monaco auf Sky Sport F1 (HD). Der Pay-TV-Sender beginnt mit Vorberichten zum Qualifying um 15.30 Uhr. Sascha Roos ist für Sky als Kommentator im Einsatz, als Experten dienen am heutigen Tag Timo Glock und Ralf Schumacher.

Sky zeigt den Kampf um die Pole in Monte Carlo ebenfalls im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App. Wie Ihr in Deutschland auf die kostenfreie Übertragung von ServusTV zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

Im TV könnt Ihr in Österreich das Qualifying beim GP von Monaco auf gleich zwei Sendern verfolgen. Zum einen zeigt Sky das Spektakel am heutigen Tag im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream.

Darüber hinaus seht Ihr auf ServusTV den Kampf um die Poleposition im Free-TV. ServusTV startet mit seiner Übertragung des Qualifyings am heutigen Tag ebenfalls um 15.30 Uhr. Auf ServusTV On zeigt der österreichische Privatsender das Qualifying beim GP von Monaco zudem im kostenlosen Livestream.

Einen Livestream des Spektakels auf dem Circuit de Monaco könnt Ihr alternativ auch auf F1TV verfolgen. Der Streamingdienst der Formel 1 überträgt das Qualifying live und vollumfänglich, jedoch nur für Bestandskunden in Österreich.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Monaco

Qualifying, GP von Monaco Datum: 27. Mai

27. Mai Start: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Monaco

Monaco Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Streckenlänge: 3,337 Kilometer

3,337 Kilometer Kurven: 19

19 Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

© getty Der Circuit de Monaco ist 3,337 Kilometer lang und beinhaltet 19 Kurven.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monaco im Liveticker

SPOX begleitet am heutigen Tag das Qualifying für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von dem Spektakel auf dem Circuit de Monaco. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

