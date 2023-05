Beim GP von Monaco steht für die Fahrer am heutigen Tag das Rennen auf dem Programm. Doch wer zeigt / überträgt den Grand Prix auf dem legendären Stadtkurs in Monte Carlo live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Sonntag, den 27. Mai, steigt beim GP von Monaco das Rennen. Die Ampeln schalten sich für die Fahrer auf dem Circuit de Monaco um 15.00 Uhr auf Grün.

Für die Formel-1-Fahrer steht heute in Monte Carlo der prestigeträchtigste Grand Prix der Saison an. Im vergangenen Jahr sicherte sich Red-Bull-Pilot Sergio Peréz im Fürstentum den Sieg. Wer gewinnt am heutigen Tag das Rennen beim GP von Monaco?

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Rennen, GP von Monaco

Rennen, GP von Monaco Runde: 6. Saisonrennen

6. Saisonrennen Datum: 28. Mai

28. Mai Rennbeginn: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Monaco

Monaco Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Streckenlänge: 3,337 Kilometer

3,337 Kilometer Kurven: 19

19 Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

In Deutschland seht Ihr das Rennen beim GP von Monaco nicht live im Free-TV. Der exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 hält in Deutschland nämlich Sky. In Österreich wird hingegen eine Free-TV-Übertragung des Rennens in Monte Carlo angeboten. Darüber hinaus bieten sich Euch gleich mehrere Optionen, den Grand Prix im Livestream zu verfolgen.

© getty Red-Bull-Fahrer Sergio Pérez war im vergangenen Jahr in Monte Carlo siegreich.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Deutschland

Mit den Vorberichten zum Rennen beim GP von Monaco startet Sky heute um 13.30 Uhr. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spektakel auf dem Circuit de Monaco live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD. Als Kommentator für Sky fungiert am heutigen Tag Sascha Roos. Die Ex-Formel-1-Fahrer Timo Glock und Ralf Schumacher sind als Experten im Einsatz.

Im Livestream überträgt Sky das Rennen beim GP von Monaco heute ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

In Deutschland könnt Ihr auf diese Übertragung nicht zugreifen. Mit einer VPN-Verbindung könnt Ihr jedoch den kostenlosen Livestream von ServusTV sehen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Österreich

Für die Pay-TV-Übertragung des Rennens beim GP von Monaco zeigt sich auch in Österreich Sky zuständig. Das Spektakel seht Ihr am heutigen Tag live im TV auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD. Im Livestream zeigt Sky das Rennen auf WOW und in der Sky-Go-App.

ServusTV überträgt in Österreich das Rennen beim GP von Monaco live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung des Privatsenders seht Ihr am heutigen Tag ab 13.15 Uhr. Im kostenlosen Livestream zeigt ServusTV das Rennen in Monte Carlo auf seiner Streamingplattform ServusTV On und auf seiner Website.

Die Formel 1 selbst bietet heute eine kostenpflichtigen Livestream an, den Ihr auf F1TV findet. Auf den Livestream von F1TV könnt Ihr in Österreich nur als Bestandskunden zugreifen.

© getty Seit 1955 gastiert die Formel 1 in Monaco.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Platz Name 1 Verstappen 2 Alonso 3 Leclerc 4 Ocon 5 Sainz 6 Hamilton 7 Gasly 8 Russell 9 Tsunoda 10 Norris 11 Piastri 12 de Vries 13 Albon 14 Stroll 15 Bottas 16 Sargeant 17 Magnussen 18 Hülkenberg 19 Zhou 20 Pérez

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das heutige Rennen beim GP von Monaco nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Mit unserem Liveticker halten wir Euch über alle Geschehnisse auf der Strecke auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

