Formel 1, News und Gerüchte: Brad Pitt fährt in Silverstone - Lewis Hamilton setzt in Miami ein Zeichen

Beim Großbritannien-GP im Sommer wird Schauspieler Brad Pitt die Strecke in Silverstone unsicher machen. Lewis Hamilton solidarisiert sich auch beim Formel-1-Rennen in Miami mit der LGBTQ-Community. Und: Max Verstappen scherzt über seine Beziehung zu George Russell.

© getty

Formel 1, News: Brad Pitt fährt in Silverstone

Der Schauspieler Brad Pitt wird im Rahmen des Großbritannien-GP am 9. Juli mit einem Formel-2-Boliden über die Strecke in Silverstone fahren. Das berichtet die englische Zeitung The Sun. Der Hintergrund sind Dreharbeiten an einem F1-Film, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll.

"Brad Pitt an der Spitze des britischen Grand Prix zu sehen, wird ein unglaublicher und surrealer Moment für die Zuschauer und Fans in Silverstone im Juli sein. Wir wissen bereits, dass der Film während der Rennwochenenden in diesem Jahr gedreht wird, aber einer echten Paraderunde beizuwohnen, ist noch spezieller", wird ein namentlich nicht genanntes Mitglied der Produktion zitiert.

Mehr Infos zu den Plänen mit dem amerikanischen Schauspieler in Silverstone und zum Film gibt es bislang allerdings nicht. "Brad Pitt hat vor mir eine Superlizenz bekommen - hart", meinte IndyCar-Pilot Colton Herta. Der Amerikaner sollte 2023 ein Cockpit bei AlphaTauri bekommen, erhielt vom Motorsport-Weltverband FIA allerdings keine Superlizenz.

© getty

Formel 1, News: "Furchtbar!" Max Verstappen scherzt über George Russell

Fünf Tage nach dem Knall sollte Max Verstappen seine Beziehung zu George Russell einordnen. Und der Weltmeister war vorbereitet. "Furchtbar!", sagte er mit ernster Miene. Und grinste dann. "Das würdet ihr am liebsten hören, nicht wahr?" Der Crash mit dem Mercedes-Piloten in Baku sei abgehakt, so Verstappens Botschaft. In Aserbaidschan war die Angelegenheit noch einer der wenigen Aufreger des Wochenendes gewesen.

Der Kontakt mit Russells Mercedes im Sprint von Baku hatte Verstappen um seine Chancen auf den Sieg gebracht, der Niederländer bedachte seinen Gegner daraufhin mit einer Beleidigung, die nur schwer jugendfrei zu übersetzen ist. Auch im Nachgang zeigte Verstappen sich äußerst verstimmt.

In Miami soll all das nun aber kein Thema mehr sein, das sieht auch Russell so, eine Aussprache sei nicht notwendig. "Für mich ist er der gleiche starke Fahrer, den ich respektiere", sagte der Engländer - wollte aber auch noch etwas klarstellen. "Ich ändere nichts an meinem Fahrstil gegen Max", sagte der Engländer: "Natürlich war er ziemlich genervt, aber das ist immer noch Rennsport."

© getty

Formel 1, News: Lewis Hamilton protestiert gegen LGBTQ-Gesetz

Lewis Hamilton wird beim Grand Prix von Miami am Wochenende ein Zeichen des Protests gegen das dort geltende LGBTQ-Gesetz setzen. "Ich werde dieses Wochenende wieder die Regenbogenflagge auf der Rückseite meines Helms haben", sagte der Mercedes-Pilot.

Zum 1. Juli 2022 hat die republikanische Administration von Gouverneur Ron DeSantis ein Gesetz zu elterlichen Rechten in der Schulausbildung erlassen. Das Gesetz verbietet, dass bei der Ausbildung junger Menschen Themen der sexuellen Orientierung besprochen werden. Ein striktes Verbot für sämtliche LGBTQ-Themen gilt für das gesamte Kindergartenalter, und auch bei älteren Schülern wird ein Unterricht über alternative Formen der Sexualität nur "altersangemessen" und "den Standards des Bundesstaats entsprechend" toleriert.

"Ich habe von den Entscheidungen, die die Regierung hier getroffen hat, gelesen. Ich stimme diesen nicht zu und unterstütze sie nicht. Ich stehe weiterhin hinter der LGBTQ-Community und möchte sie wissen lassen, dass ich dagegen auch in Zukunft ankämpfen werde", erklärte Hamilton.

© getty

Formel 1, News: Lewis Hamilton will bei Mercedes bleiben

Trotz des bisher unbefriedigenden Saisonverlaufs will Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton seinen Vertrag mit Mercedes verlängern. "Ich bin bei Mercedes glücklich", sagte der 38-Jährige im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung La Stampa: "Wir haben zwar noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet, aber wir arbeiten daran."

Die Beziehung zu Motorsportchef Toto Wolff sei sehr positiv. "Ich bin seit 2013 bei Mercedes, wir haben uns sofort verstanden", sagte Hamilton: "Er hat mir nie gesagt, jetzt muss du das oder das ändern. Er hat mich immer akzeptiert, wie ich bin."

Der Ende 2022 zurückgetretene Sebastian Vettel war in all den Jahren Hamiltons Lieblingsgegner: "Er war immer derjenige, gegen den ich am liebsten gefahren bin." Sein junger Teamkollege George Russell mache "einen großartigen Job und ist immer begierig, von meiner Erfahrung und den Ingenieuren zu lernen", sagte Hamilton.

Wie lange er seine Karriere noch fortsetzen wird, lässt Hamilton vorerst offen. "Alles hängt davon ab, wie sehr ich mich anstrengen muss, um physisch und psychisch auf einem Toplevel zu bleiben." Seine Vorbilder seien NBA-Star LeBron James (38) und die erst vor einigen Wochen zurückgetretene Football-Legende Tom Brady (45): "Sie haben immer gezeigt, dass Alter keine Rolle spielen muss."

Formel 1, GP von Miami: Der Zeitplan