Rennen live beim Formel 1 GP von Saudi-Arabien: TV, Livestream und Liveticker

Heute findet das Formel-1-Wochenende in Saudi-Arabien seinen krönenden Abschluss: Das Rennen steht an. Hier erfahrt Ihr, wo es den GP in Dschidda heute im TV, Livestream und Liveticker gibt.

Weiter geht's in der Formel 1, an diesem Wochenende hält der Zirkus in Dschidda in Saudi-Arabien. Nach den drei Trainingssessions und dem gestrigen Qualifying fehlt nur noch das Rennen. Ab 18 Uhr drehen die Boliden am heutigen Sonntag auf dem Jeddah Corniche Circuit ihre Runden - insgesamt 50 sind es an der Zahl.

Zu diesem frühen Zeitpunkt führt Weltmeister Max Verstappen das Fahrerfeld im WM-Kampf an, er hat sich beim Saisonauftakt in Bahrain den Sieg vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Fernando Alonso gesichert.

Für das heutige Rennen hat Sergio Perez die beste Ausgangslage, da er im Qualifying der Schnellste war. Er startet den Kampf um die WM-Punkte von der Pole Position aus. Als Zweiter ins Rennen geht Fernando Alonso, als Dritter George Russell.

Formel 1, GP von Saudi-Arabien: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 17. März 2023 14.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 17. März 2023 18.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 18. März 2023 14.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 18. März 2023 18.00 Uhr Qualifying So., 19. März 2023 18.00 Uhr Rennen

Rennen live beim Formel 1 GP von Saudi-Arabien: TV und Livestream

Deutschlandweit ist Sky exklusiver Rechteinhaber der Formel 1. Der Pay-TV-Sender hat alle Sessions der gesamten Saison in voller Länge im Programm. Auch beim GP von Saudi-Arabien ist er demnach am Start, um 16.30 Uhr geht es auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event mit Vorberichten los. Kommentieren werden wie üblich Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Der Sender bietet all seine Sportübertragungen nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an. Den findet Ihr auf zwei Wegen: mit einem SkyGo-Abo oder mit einer Mitgliedschaft beim Streamingdienst WOW.

Ist Sky also die einzige Option, den heutigen GP live und in Farbe zu sehen? Nein, denn in Österreich wechseln sich ORF und bei ServusTV mit der Übertragung der Rennen an - aus Dschidda berichtet ORF1. Das Gute daran: Wenn Ihr in einer grenznahen Region lebt, könnt Ihr den österreichischen Sender auch bei Euch zuhause empfangen. Ganz unabhängig von Eurem Wohnort könnt Ihr im Livestream via der ORF-TVthek dabei sein, allerdings nur mit einer VPN-Verbindung, die das Geoblocking umgeht.

Zu guter Letzt gibt es auch noch F1TV, den offiziellen Streamingdienst der Formel 1. Dieser ist, genau wie Sky, kostenpflichtig.

© getty Max Verstappen führt die WM-Wertung nach einem Rennen an.

Rennen live beim Formel 1 GP von Saudi-Arabien: Liveticker

Falls Ihr das Spektakel dann doch lieber in Schriftform verfolgen möchtet, könnt Ihr das wie gewohnt bei uns tun! Wir tickern alle Sessions live mit!

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Saudi-Arabien.

Rennen live beim Formel 1 GP von Saudi-Arabien: Die Strecke im Steckbrief

Streckenname Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

Rennen live beim Formel 1 GP von Saudi-Arabien: Die Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien Platz Name 1 Sergio Perez 2 Fernando Alonso 3 George Russell 4 Carlos Sainz 5 Lance Stroll 6 Esteban Ocon 7 Lewis Hamilton 8 Oscar Piastri 9 Pierre Gasly 10 Nico Hülkenberg 11 Guanyu Zhou 12 (+10 Pos., neue Elektronik) Charles Leclerc 13 Kevin Magnussen 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Yuki Tsunoda 17 Alexander Albon 18 Nyck de Vries 19 Lando Norris 20 Logan Sargeant

Rennen live beim Formel 1 GP von Saudi-Arabien: Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Saudi-Arabien

Großer Preis von Saudi-Arabien Session: Rennen

Rennen Datum: 19. März 2023

19. März 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Strecke: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit TV: Sky, ORF1 (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (Österreich), F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

© getty Nico Hülkenberg ist der einzige deutsche Fahrer in der Saison 2023.

