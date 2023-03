Qualifying live beim Formel 1 von GP von Saudi-Arabien: TV, Livestream und Liveticker

Heute steigt in der Formel 1 das Qualifying zum GP von Saudi-Arabien. Wir zeigen Euch, wie Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel 1 befindet sich mitten im zweiten Rennwochenende des Jahres! Am heutigen Samstag, 18. März, findet auf dem Jeddah Corniche Circuit das Qualifying zum morgigen Großen Preis von Saudi-Arabien statt. Dieses beginnt um 18 Uhr nach altbewährtem Muster, also in eine Unterteilung in die drei Abschnitte Q1, Q2 und Q3. Im letzten Abschnitt fahren die zehn schnellsten Fahrer aus Q2 um die Pole-Position fürs Rennen.

Beim Saisonstart vor knapp zwei Wochen feierte Red Bull mit Weltmeister Max Verstappen und Sergio Perez einen Doppelsieg. Einen sehr starken ersten Eindruck machte auch Aston Martin: Sebastian Vettels Nachfolger Fernando Alonso fuhr für die Briten auf Rang drei. Weniger gut lief es zum Saisonauftakt für die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell mit den Plätzen fünf und sieben.

Setzt sich der erste Trend in Saudi-Arabien fort?

Qualifying live beim Formel 1 von GP von Saudi-Arabien - Der Zeitplan

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Sa., 18. März 2023 14.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 18. März 2023 18 Uhr Qualifying So., 19. März 2023 18 Uhr Rennen

Qualifying live beim Formel 1 von GP von Saudi-Arabien: TV und Livestream

Nach dem kompletten Ausstieg des Privatsenders RTL aus der Formel 1 liegen die Übertragungsrechte an der Königsklasse des Motorsports in dieser Saison exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt auch in diesem Jahr jede Session live - und somit auch das heutige Qualifying.

Sky-Abonnenten können das Qualifying live im TV verfolgen. Die Übertragung mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher beginnt um 17.30 Uhr auf Sky Sport F1 (HD). HIER gibt es Informationen zu dem momentan von Sky angebotenen Abo-Paketen.

Kunden des Pay-TV-Senders steht via SkyGoauch ein Livestream auf diversen Endgeräten zur Verfügung. Kostenpflichtig ist für alle anderen F1-Fans WOW, das kostenpflichtige Sky-Streamingportal.

In Österreich ist das Qualifying heute live auf ORF1 live im Free-TV und zudem in der ORF-TVthek im kostenlosen Livestream zu sehen. Wer im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, der kann den Sender auch bei sich daheim im TV empfangen. Mit einer VPN-Verbindung kann zudem jeder den Livestream des österreichischen Senders abrufen. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Qualifying live beim Formel 1 von GP von Saudi-Arabien: Liveticker

Alle Infos zum heutigen Qualifying liefert Euch auch SPOX in Form eines schriftlichen Livetickers. Wer auch immer gerade auf der Strecke ist - bei uns erfahrt Ihr es sofort!

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP von Saudi-Arabien.

Qualifying live beim Formel 1 von GP von Saudi-Arabien: TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Rennen: GP von Saudi-Arabien

GP von Saudi-Arabien Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Qualifying: 18. März, 18 Uhr

18. März, 18 Uhr Strecke: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Übertragung im TV: Sky, ORF

Livestream: Sky, ORF

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Lewis Hamilton wurde beim Saisonauftakt nur Fünfter.

Qualifying live beim Formel 1 von GP von Saudi-Arabien: TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

© getty Auf dem Jeddah Corniche Circuit wird auch heute wieder unter Flutlicht gefahren.

