Beim GP von Saudi-Arabien steht für die Formel-1-Fahrer am heutigen Tag das Qualifying auf dem Programm. Wo Ihr den Kampf um die Pole-Position in Dschidda heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Überragung des Qualifyings auf dem Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 18. März, kämpfen die Formel-1-Fahrer beim GP von Saudi-Arabien um die Pole! Das Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda startet um 18.00 Uhr.

Als großer Favorit geht am heutigen Tag Red-Bull-Pilot Max Verstappen in das Qualifying. Verstappen sicherte sich schon beim Saisonauftakt in Bahrain die Pole-Position. Der amtierende Weltmeister und sein Team präsentieren sich schon früh in der Saison in dominanter Form. Aber auch Verstappens Teamkollege Sergio Perez will heute ein Wort um die Pole mitsprechen. Der Rundkurs in Saudi-Arabien liegt dem Mexikaner, im vergangenen Jahr holte er dort die erste Pole-Position seiner Karriere.

Niko Hülkenberg, der in Bahrain sein Debüt für das Haas-Team gab, zeigte im Qualifying vor zwei Wochen eine bärenstarke Leistung. Seinen Boliden stellte der Deutsche beim ersten Qualifying des Jahres auf Platz zehn. Wie schlägt sich Hülkenberg heute in Dschidda?

Im Jahr 2021 war die Formel 1 das erste Mal auf dem Jeddah Corniche Circuit in Dschidda zu Gast. Der Stadtkurs gilt als einer der schnellsten Strecken des Rennkalenders. Der Rundkurs besteht aus 27 Kurven (11 Rechtskurven, 16 Linkskurven), die sich über die Streckenlänge von 6,174 km verteilen. Den Quali-Rekord hält Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. 2021 umkurvte er die Strecke in 1:27,511.

© getty Seit 2021 ist der Jeddah Corniche Circuit teil des Rennkalenders der Formel 1.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke

Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream

Wie gewohnt überträgt Sky heute das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream. In Österreich könnt Ihr den Kampf um die Poleposition zudem im Free-TV im ORF oder im Livestream auf F1TV verfolgen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Die Übertragung in Deutschland

Sky beginnt am heutigen Tag mit der Übertragung des Qualifyings beim GP von Saudi-Arabien auf Sky Sport F1 (HD) um 17.30 Uhr. Dort seht Ihr das Spektakel, das von Sacha Roos und Ralf Schumacher kommentiert wird, live und in voller Länge im Pay-TV.

Im Livestream überträgt Sky das Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit ebenfalls. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

Eine Free-TV-Übertragung des heutigen Qualifyings wird in Deutschland nicht angeboten. Im grenznahen Gebiet zu Österreich könnt Ihr jedoch auch in Deutschland auf die kostenfreie Übertragung des ORF zugreifen. Zudem könnt Ihr in Deutschland mit einer VPN-Verbindung den kostenlosen Livestream des ORF sehen. Die Infos dazu findet ihr hier.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien im TV und Livestream - Die Übertragung in Österreich

Im Free-TV zeigt der ORF heute das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien live ab 18.20 Uhr. Der ORF bietet auch einen kostenlosen Livestream des Spektakels an. Den Livestream des ORF seht Ihr in den ORF-TVthek.

In Österreich bieten sich Euch gleich zwei Möglichkeiten den Kampf um die Pole-Position in Dschidda live im Pay-TV zu verfolgen. Im TV und Livestream überträgt zum einen Sky das Qualifying am heutigen Tag. Für die Übertragung im Livestream zeigt sich zudem F1TV, der Streaminganbieter der Formel 1 zuständig.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 25 2 Sergio Pérez Red Bull 18 3 Fernando Alonso Aston Martin 15 4 Carlos Sainz Ferrari 12 5 Lewis Hamilton Mercedes 10 6 Lance Stroll Aston Martin 8 7 George Russell Mercedes 6 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 9 Pierre Gasly Alpine 2 10 Alexander Albon Williams 1

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 43 2 Aston Martin 23 3 Mercedes 16 4 Ferrari 12 5 Alfa Romeo 4 6 Alpine 2 7 Williams 1 8 AlphaTauri 0 9 Haas 0 10 McLaren 0

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien im Liveticker

Das Qualifying beim GP von Saudi-Arabien verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Wir halten Euch über alle Geschehnisse auf der Strecke auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

© getty Sichert sich Max Verstappen heute erneut die Poleposition?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Saudi-Arabien im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Saudi-Arabien

Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Datum: 18. März

18. März Start: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Strecke: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit Übertragung im TV: Sky, ORF

Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Rennkalender 2023