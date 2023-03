Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Australien im TV, Livestream und Liveticker

Der Grand Prix von Australien wird heute mit den ersten beiden Freien Trainings eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der dritte Grand Prix der noch jungen Formel-1-Saison 2023 geht an diesem Wochenende in Melbourne, Australien, über die Bühne. Dafür genutzt wird der Albert Park Circuit, der 5.303 Meter lang ist.

Wie üblich beginnt die Action mit den ersten beiden Freien Trainings. Das 1. Freie Training ist wegen der Zeitverschiebung besonders früh angesetzt. Es geht nämlich heute Nacht um 3.30 Uhr deutscher Zeit über die Bühne. Danach, um 7 Uhr, steigt direkt das zweite.

Morgen wird dann um dieselbe Uhrzeit nachts mit dem dritten und letzten Training der zweite Tag in Australien eröffnet. Am Sonntag geht das Rennen um 7 Uhr los.

Formel 1, GP von Australien: Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Fr., 31. März 03.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 31. März 07.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 1. April 03.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 1. April 07.00 Uhr Qualifying So., 2. April 07.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen jagt in Australien seinen nächsten Sieg.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Australien im TV und Livestream

Die Formel 1 ist in diesem Jahr nicht mehr im deutschen Free-TV zu sehen. Grund dafür ist der Ausstieg von RTL, das in der vergangenen Saison immerhin vier Rennen zeigte. Nun wird also nichts mehr im Free-TV angeboten, dies gilt jedoch nicht in Österreich. Im Nachbarland sind weiterhin alle Rennen inklusive Trainings und Qualifyings im Free-TV - entweder im ORF oder bei ServusTV - zu sehen.

Nachdem für das vergangene Wochenende in Saudi-Arabien der ORF im Einsatz war, übernimmt heute, morgen und übermorgen ServusTV die Übertragung der Sessions in Australien. Deutsche können den Sender und die kostenlosen Livestreams, die parallel dazu angeboten werden, in bestimmten Fällen ebenfalls nutzen. Hier mehr dazu.

Auf der sicheren Seite seid Ihr jedoch mit Sky. Beim Pay-TV-Sender liegen die Exklusivrechte in Deutschland, so werden heute Nacht und morgen Früh logischerweise auch die beiden Freien Trainings in Melbourne gezeigt. Dies alles ist auf dem Sender Sky Sport F1 (HD) zu sehen - mit Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte.

Weiters stellt Sky zu allen Freien Trainings jeweils einen Livestream zur Verfügung. Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder mit dem Streamingdienst WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Zu guter Letzt kümmert sich auch die Formel 1 selbst um die Übertragung der Trainings. Beim Streamingdienst F1TV werden alle Sessions in dieser Saison angeboten. Da in Deutschland Sky jedoch die Exklusivrechte besitzt, können nur Bestandskunden F1TV nutzen.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Australien im Liveticker

Auch SPOX bietet die Möglichkeit, bei den Freien Trainings, aber auch beim Qualifying und beim Rennen, live mit dabei zu sein. In Form von Livetickern beschreiben wir das komplette Geschehen auf dem Albert Park Circuit detailliert mit.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Australien im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Albert Park Circuit Länge 5.303 Meter Runden 58 Distanz 307,574 km Rechtskurven 10 Linkskurven 6

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Australien im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Australien

Großer Preis von Australien Datum: 31. März 2023 - 2. April 2023

31. März 2023 - 2. April 2023 Ort: Melbourne, Australien

Melbourne, Australien Strecke: Albert Park Circuit

Albert Park Circuit TV: Sky, ServusTV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV (Österreich), F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

© getty Weltmeister Max Verstappen wurde in Saudi-Arabien Zweiter.

Formel 1: Der Rennkalender 2023