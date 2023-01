Formel 1: RTL zeigt offenbar keine Rennen mehr live

Fans der Formel 1 müssen sich ab der kommenden Saison offenbar umstellen: RTL wird laut einem Bericht der Bild-Zeitung keine Rennen der Königsklasse des Motorsports mehr übertragen.

"Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte", wird ein Sprecher des Kölner Privatsenders in dem Bericht zitiert.

RTL war 30 Jahre lang TV-Partner der Formel 1, verlor allerdings 2021 die Übertragungsrechte an den Pay-TV-Sender Sky. Als Sublizenznehmer zeigte RTL in den vergangenen beiden Saisons jeweils vier Rennen. Laut Bild wollte RTL offenbar für die am 5. März startende neue Saison zunächst mehr als nur vier Rennen zeigen, doch mit Rechteinhaber Sky konnte keine Einigung erzielt werden. Die geforderte Summe von rund zehn Millionen Euro für die Sublizenz soll RTL zudem zu hoch gewesen sein.

Welcher Free-TV-Sender nun anstelle von RTL einspringt, ist noch offen. Sky befinde sich laut Bild auf der Suche nach einem neuen Partner. Als Interessenten werden ProSieben und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF genannt.