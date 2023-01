Der Privatsender RTL wird im Jahr 2023 keine Formel-1-Rennen mehr übertragen. SPOX erklärt Euch die Gründe dafür.

Der Start der neuen Formel-1-Saison rückt von Tag zu Tag näher. Am 5. März wird auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir (Bahrain) die Saison 2023 eröffnet, keine zwei Monate sind es also noch.

In der Zwischenzeit laufen bereits die Vorbereitungen auf die neue Meisterschaft. Rennställe haben neue Fahrer, es wurden neue Regeln eingeführt, die Autos bekommen einen neuen Look, aber auch in Sachen Übertragung der Rennen hat sich etwas getan - zumindest in Deutschland. RTL wird nämlich kein F1-Rennen mehr im Free-TV übertragen.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX, warum RTL in der Saison 2023 keine Formel-1-Rennen mehr im Free-TV übertragen wird.

Formel 1: Darum zeigt RTL 2023 keine Rennen im Free-TV

In den vergangenen Jahren sah die Rechtesituation in Deutschland folgendermaßen aus: Sky besaß die Exklusivrechte, erlaubte es RTL jedoch dank einer Sublizenz, parallel vier Rennen im Free-TV zu übertragen.

© getty RTL zeigt in der neuen Saison keine F1-Rennen.

Obwohl Sky weiterhin die Rechte besitzt und demnach auch in diesem Jahr alle Sessions (Freien Trainings, Qualifyings, Rennen und Sprintrennen) übertragen wird, hat sich RTL nun endgültig von der Formel 1 verabschiedet und verzichtet darauf, den Vertrag mit Sky zu verlängern, wie es ein Sprecher des Senders gegenüber der Bild bestätigte. "Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte."

Der Bild zufolge soll RTL ursprünglich den Wunsch gehabt haben, mehr als vier F1-Rennen zu übertragen, jedoch nicht bereit gewesen sein, die dafür geforderten zehn Millionen Euro zu bezahlen.

Nachdem RTL also wegfällt, ist Sky auf der Suche nach einem neuen Partner. Diesbezüglich sollen ProSieben und ARD/ZDF gehandelt werden.

Formel 1: Der Rennkalender 2023