Bis die Formel 1 in die Saison 2023 startet, dauert es noch etwas, dennoch werfen wir für Euch schon mal einen Blick voraus: Welche Rennen werden kostenfrei bei RTL übertragen? Wir liefern Antworten.

Ob Max Verstappen nach seinem Triumph in der vergangenen Saison nun seinen dritten Weltmeistertitel in Folge holen kann, ist die große Frage, die es im kommenden Jahr zu klären gilt. Sein größter Konkurrent könnte einmal mehr Charles Leclerc im Ferrari sein, aber auch der im vergangenen Jahr Sechstplatzierte Lewis Hamilton dürfte weiterhin ein Auge auf die Krone geworfen haben. Der Mercedes-Star könnte mit einem Triumph in der Gesamtwertung nämlich Michael Schumacher hinter sich lassen (beide 7 WM-Titel).

Wie sich das Ganze entwickelt, erfahren wir ab Frühjahr 2023, genauer gesagt ab dem Wochenende vom 3. März bis zum 5. März. Dann wird die Saison nämlich offiziell mit dem Großen Preis von Bahrain eröffnet, 23 Rennen finden im Anschluss daran noch statt.

Und wo könnt Ihr das Ganze dann verfolgen? Zeigt RTL wie in den vergangenen Jahren auch diesmal vier Rennen live und kostenlos? Dieser Artikel bringt Euch auf den aktuellen Stand.

Formel 1, Übertragung im Free-TV: Diese Rennen zeigt RTL in der Saison 2023

Seit Sky vor einigen Jahren die Übertragungsrechte in Deutschland übernommen hat, durfte RTL jeweils vier Rennen kostenfrei im TV ausstrahlen. Welche das in der kommenden Saison sind, ist leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Genauer gesagt, ist noch nicht einmal klar, ob der Kölner Sender überhaupt ein Rennen zeigt, er steht nämlich noch in Verhandlungen mit Sky.

"Wir sind sehr zufrieden mit der zurückliegenden Saison. Über die Zukunft werden wir uns zu gegebener Zeit äußern", sagte RTL zum Thema auf Anfrage von Motorsport.com. Auch Sky gab bisher noch keine klare Auskunft.

Aber ganz unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen: Vier Rennen werden definitiv im Free-TV laufen, ob nun auf RTL oder einem anderen Sender. Sky hat der Formel 1 gegenüber nämlich eine vertragliche Verpflichtung, dass die Boliden viermal im Jahr auch ohne Abonnement live im frei empfangbaren deutschen Fernsehen ihre Runden drehen. Es könnte also sein, dass es einen neuen Sublizenzpartner geben wird, wenn nicht Sky selbst einen kostenlosen Kanal zur Verfügung stellt.

Formel 1, Saison 2023: Übertragung im TV und Livestream

Alle Trainings, Qualifyings und Rennen könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender ist in Deutschland der einzige, der sämtliche Sessions im Angebot hat. Dabei könnt Ihr wie gewohnt zwischen der TV-Ausstrahlung und einem Livestream wählen, letzterer ist via SkyGo oder WOW verfügbar.

In Österreich sieht die Lage in Sachen Free-TV übrigens etwas besser aus. Hier werden nämlich alle Rennen kostenlos ausgestrahlt, die beiden Sender ServusTV und ORF teilen sich die Rechte.

Formel 1, Saison 2023: Liveticker von SPOX

Wir tickern wie jedes Jahr auch in der Saison 2023 alle Qualifyings und Rennen live mit, damit Ihr kein Überholmanöver verpassen müsst. Hier geht's zu unserer tagesaktuellen Liveticker-Übersicht.

