Saisonabschluss in der Formel 1: in Abu Dhabi findet am heutigen Sonntag der letzte Grand Prix des Jahres statt. Wer zeigt / überträgt das Rennen live im TV und Livestream? SPOX klärt darüber auf.

Die letzten 58 Runden stehen an. 21 Große Preise sind in der Formel 1 absolviert, ein Rennen verbleibt im Jahr 2022 noch. Die Saison nimmt am heutigen Sonntag, den 20. November, ein Ende, die Piloten sind dabei in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Einsatz.

In Abu Dhabi auf dem dortigen Yas Marina Circuit fällt um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit der Startschuss. Vor Ort ist es dann bereits 17 Uhr.

Wer zeigt / überträgt den GP von Abu Dhabi heute live im TV und Livestream? SPOX klärt Euch hier darüber auf und informiert auch darüber, wie sich das Rennen im Liveticker verfolgen lässt.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream?

Mittlerweile werden es viele von Euch wissen: die primäre Anlaufstelle ist der Pay-TV-Sender Sky, wenn es um die Übertragung der kompletten Formel 1 geht.

Sky hat mit RTL allerdings bis einschließlich 2024 vereinbart, dass die Königsklasse im Motorsport insgesamt viermal pro Saison auch im Free-TV live bei RTL läuft. Darunter fällt jedoch nicht das aktuelle Wochenende mit dem Grand Prix von Abu Dhabi.

© getty Max Verstappen führt die Fahrerwertung in der Formel 1 uneinholbar an.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Abu Dhabi live im TV?

Den Kampf um die nächsten WM-Punkte erlebt Ihr in Deutschland dementsprechend ausschließlich bei Sky live und in voller Länge. Los geht es auf dem Kanal Sky Sport F1 mit der Berichterstattung zum Rennen um 12.30 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Startschuss.

Durch den Tag begleiten Euch Peter Hardenacke als Moderator, Sascha Roos als Kommentator sowie Ralf Schumacher und Timo Glock als Experten. Nach dem Rennen bekommt Ihr dort auch noch jede Menge serviert: die Analyse, Stimmen der Protagonisten sowie die Pressekonferenz. GP verpasst? Auf Sky Sport F1 gibt es ab 18.15 Uhr die erste Wiederholung.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Abu Dhabi im Livestream?

Erleben könnt Ihr das TV-Programm von Sky Sport F1 auch via Livestream, es ist dann identisch. Aufrufen müsst Ihr dafür einfach nur die Plattformen Sky Go oder WOW.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Rennen beim GP von Abu Dhabi im Liveticker

So wie Sky begleitet auch SPOX das heutige Rennen live. Angeboten wird Euch hier zwar kein Livestream, dafür aber ein Liveticker, der Euch umgehend über alles Wissenswerte informiert und Ihr somit auch selbst dann auf dem Stand gehalten werdet, falls Ihr nicht bei Sky einschalten könnt oder freiwillig einfach darauf verzichtet.

© getty Sebastian Vettel verabschiedet sich aus der Formel 1.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Runde: 22. Grand Prix der Saison 2022

22. Grand Prix der Saison 2022 Datum: 20. November 2022

20. November 2022 Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Beginn: 14.00 Uhr MEZ

14.00 Uhr MEZ TV: Sky, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Die Strecke in Abu Dhabi

Die bislang teuerste Rennstrecke der Welt war schon immer für ein Spektakel gut - zumindest abseits des Kurses. Die Rennen starten bei Einbruch der Dunkelheit und werden unter Flutlicht beendet, die Fahrer passieren einen Yachthafen und ein bunt erleuchtetes Luxushotel, die Boxenausfahrt gleicht einer Tiefgarage. Nur die Strecke konnte da nie so ganz mithalten, zu verwinkelt, zu langsam an wichtigen Stellen. Überholt wird hier traditionell wenig.

Die Rechnung der Organisatoren ging dennoch auf - der Yas Marina Circuit ist ein Ort, an dem immer wieder Entscheidendes geschieht. Abu Dhabi zahlt der Formel 1 viel Geld für den Stammplatz als letztes Rennen des Jahres, und das hat sich oft gelohnt. Viermal wurde hier bereits der Weltmeister gekrönt, 2010 (Sebastian Vettel), 2014 (Lewis Hamilton), 2016 (Nico Rosberg) und natürlich im vergangenen Jahr.

Das Finale 2021 - auf der mittlerweile übrigens leicht umgebauten Strecke - war eines der spannendsten und das wohl umstrittenste der Formel-1-Geschichte. In der letzten Runde zog Max Verstappen doch noch an Lewis Hamilton vorbei, möglich war das nur, weil die Rennleitung bei einer Safety-Car-Phase stark vom üblichen Ablauf abgewichen war. Am Ende war Verstappen erstmals Weltmeister - und Hamilton tauchte wochenlang ab.

Derart dramatisch dürfte es am Sonntag beim 14. Großen Preis von Abu Dhabi nicht werden, dennoch wird auch dieses Rennen in Erinnerung bleiben. Es ist der letzte Auftritt von Sebastian Vettel in der Formel 1 - und auch das vorerst letzte Rennen für Mick Schumacher. (Quelle: SID)

Besser als Schumi, Vettel und Hamilton: Max Verstappens F1-Rekorde © getty 1/17 Mit seinem Sieg beim Großen Preis von Mexiko hat Max Verstappen die magische Marke von 14 Saisonsiegen erreicht. Zuvor teilten sich Sebastian Vettel und Michael Schumacher mit je 13 Saisonsiegen diese Bestmarke. © getty 2/17 Auch nach wie vor halten Vettel und die beiden Rekordweltmeister Schumacher und Lewis Hamilton viele F1-Rekorde, einige Meilensteine konnte Verstappen aber bereits knacken. Wir blicken auf die Rekorde, die der Niederländer schon aufgestellt hat. © getty 3/17 Jüngster Teilnehmer an einem Formel-1-Test: 16 Jahre, 343 Tage © getty 4/17 Jüngster Teilnehmer an einem Rennwochenende: 17 Jahre, 3 Tage (Japan-GP 2014) © getty 5/17 Jüngster Renndebütant: 17 Jahre, 166 Tage (Australien-GP 2015) © getty 6/17 Jüngster Fahrer in den Punkten: 17 Jahre, 180 Tage (Malaysia-GP) © getty 7/17 Jüngster Rennsieger: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 8/17 Jüngster Fahrer auf dem Podium: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 9/17 Jüngster Fahrer mit einer Führungsrunde: 18 Jahre, 228 Tage (Spanien-GP 2016) © getty 10/17 Jüngster Fahrer mit der schnellsten Rennrunde: 19 Jahre, 44 Tage (Brasilien-GP 2016) © getty 11/17 Jüngster Fahrer mit einem Grand Slam (Pole Position, Rennsieg und schnellste Rennrunde an einem Wochenende): 23 Jahre, 277 Tage (Österreich-GP 2021) © getty 12/17 Meiste Podestplatzierungen innerhalb einer Saison: 18 (2021) © getty 13/17 Meiste Rennsiege innerhalb einer Saison: 14 (2022) © getty 14/17 Meiste WM-Punkte innerhalb einer Saison: 416 (2022) © getty 15/17 Und Verstappen könnte in diesem Jahr noch weitere Rekorde brechen. Schon jetzt steht der Niederländer bei 16 Podestplatzierungen. Steht er bei den letzten beiden Saisonläufen unter den besten drei Piloten, kann er seinen eigenen Rekord einstellen. © getty 16/17 Darüber hinaus steht auch der Rekord für den höchsten Punktevorsprung vor dem WM-Zweitplatzierten auf der Kippe. Aktuell hält diesen Sebastian Vettel, der 2013 mit 155 Punkten Vorsprung vor Fernando Alonso Weltmeister wurde. © getty 17/17 Verstappen hat auf seinen derzeit zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez 136 Punkte Vorsprung. Bei noch zwei zu absolvierenden Rennen könnte der Niederländer die Vettel-Bestmarke jedoch noch knacken.

Name: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Länge: 5.281 Meter

5.281 Meter Runden: 58

58 Kilometer: 305,355 km

305,355 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 12

Formel 1: Der WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Sowohl die Fahrer-WM - zugunsten von Max Verstappen - als auch die Konstrukteurs-WM - zugunsten von Red Bull - sind bereits entschieden.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 429 2 Charles Leclerc Ferrari 290 3 Sergio Pérez Red Bull 290 4 George Russell Mercedes 264 5 Lewis Hamilton Mercedes 240 6 Carlos Sainz Ferrari 234 7 Lando Norris McLaren 113 8 Esteban Ocon Alpine 86 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49

Konstrukteurswertung: