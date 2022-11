Der 21. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022 findet in Brasilien statt. Schon am heutigen Freitag absolvieren die Piloten dabei das Qualifying. So lässt sich das Zeitfahren live im TV und Livestream verfolgen - die Infos zur Übertragung.

20 Rennen sind absolviert, 22 stehen insgesamt im Kalender der Formel 1 im Jahr 2022. Das bedeutet also: Die Saison nähert sich mit großen Schritten ihrem Ende. Mit Max Verstappen und Red Bull stehen die Sieger in der Fahrer- und der Konstrukteurs-WM bereits fest.

Am Sonntag, den 13. November, absolvieren die Piloten den Großen Preis von Brasilien. Schauplatz ist dabei der Autodromo Jose Carlos Pace in São Paulo. Wer dann von welcher Position aus startet, entscheidet sich mit dem Ergebnis des Sprintrennens am Samstag. Ja, dieser noch relativ neue Modus - 2021 eingeführt - wird zum vorletzten Rennen mal wieder angewandt.

Somit findet das Qualifying schon am heutigen Freitag, den 11. November, statt. Der Startschuss fällt um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ermittelt wird dabei die Startformation zum Sprintrennen. In diesem werden die Fahrer ihre finale Position für Sonntag dann im Rennmodus noch einmal verbessern können.

Formel 1: Wochenende mit Zeitplan zum GP von Brasilien

Tag Uhrzeit (MEZ) Veranstaltung Freitag, 11.11. 16.30 Uhr 1. freies Training Freitag, 11.11. 20.00 Uhr Qualifying Samstag, 12.11. 16.30 Uhr 2. freies Training Samstag, 12.11. 20.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 13.11. 19.00 Uhr Rennen

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream?

Die Formel 1 wird in Deutschland komplett von Sky übertragen. An vier Wochenenden einer Saison gibt es neben der Ausstrahlung im Pay-TV aber auch die Möglichkeit, im Free-TV einzuschalten. Der Brasilien-GP gehört dabei dazu.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV?

Das heißt allerdings nicht, dass es bei RTL auch das heutige Qualifying zu sehen gibt. Das ist nämlich nicht der Fall. Wenn RTL an einem F1-Wochenende ebenfalls auf Sendung geht, dann auch wirklich nur zum Rennen.

Live verfolgen kann man das Zeitfahren im TV also bloß bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt dieses wie üblich auf Sky Sport F1 und beginnt seine Übertragung zum Qualifying um 19.30 Uhr. Zuvor wird auf demselben Kanal das erste freie Training gezeigt.

In Österreich ist dieses Wochenende übrigens der ORF für die Königsklasse des Motorsports zuständig, eine Übertragung zum Qualifying im Free-TV wird aber nicht geboten. Ab 23.20 Uhr werden lediglich die Highlights gesendet.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute im Livestream?

Mit einer legalen VPN-Verbindung kann man das Geoblocking umgehen und den Livestream in der TVthek aufrufen. In diesem Artikel gibt es dazu genauere Informationen.

Ansonsten seht Ihr das Qualifying im Livestream heute ebenso bei Sky. Der Bezahlsender hat hierfür die Plattformen Sky Go und WOW im Angebot, mit denen man das TV-Programm auch von unterwegs aus per Stream aufrufen kann.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Brasilien heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Runde: Qualifying zum Sprintrennen vor dem 21. GP der Saison 2022

Qualifying zum Sprintrennen vor dem 21. GP der Saison 2022 Datum: 11. November 2022

11. November 2022 Ort: São Paulo, Brasilien

São Paulo, Brasilien Strecke: Autodromo Jose Carlos Pace

Autodromo Jose Carlos Pace Beginn: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ TV: Sky, ORF, F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: Sky Go, WOW, TVthek, F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Fragen und Antworten zum Großen Preis von Brasilien

Was steht an?

Die Saison nähert sich dem Ende, manche sagen: Sie trudelt aus. Vor dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) sind die ganz großen Entscheidungen schon gefallen: Im Oktober machte Max Verstappen zunächst seinen zweiten WM-Titel klar, wenig später gewann sein Red-Bull-Team dann die Konstrukteurswertung. Allerdings geht es durchaus noch um einiges in Interlagos, wo eines der wenigen Sprint-Wochenenden steigt: Schon am Freitag (20.00 Uhr MEZ/Sky) läuft das Qualifying, am Samstag (20.30 MEZ/Sky) gibt es dann Zählbares im Sprint. Zudem wird in dem Kurzrennen die Startaufstellung für den Rennsonntag ermittelt.

Was passiert mit Mick Schumacher?

Nicht nur aus deutscher Sicht ist es das momentan drängendste Thema der Formel 1: Bleibt der Sohn des Rekordweltmeisters ein Teil der Königsklasse - oder ist nach zwei Jahren bei Haas vorerst Schluss? Ausgerechnet der deutsche Ruheständler Nico Hülkenberg ist sein großer Rivale um das Cockpit beim US-Team, im Alter von 35 Jahren hofft er aufs Comeback. Möglichst an diesem Wochenende, das sagte Teamchef Günther Steiner zuletzt, soll die Entscheidung fallen. Spätestens aber vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi am nächsten Sonntag. Schumacher wurde häufig kritisiert von seinem Team, seine Chancen schienen zuletzt zu sinken. Wird es nichts mit Haas, hätte er für 2023 eine nur noch minimale Chance bei Williams. Für die Jahre danach könnte ihm allerdings der Einstieg von Audi neue Möglichkeiten in der Formel 1 eröffnen.

Was macht eigentlich Sebastian Vettel?

"There is still a race to win" - es gibt noch ein Rennen zu gewinnen. Diese Botschaft verbreitet Sebastian Vettel kurz vor seinem Karriere-Ende ausdauernd via Instagram. Er meint: Das Rennen gegen den Klimawandel, sein neues Hauptmotiv. Allerdings gibt es auch für sein Team Aston Martin im Endspurt der Saison noch einiges zu gewinnen, und das war im Sommer kaum zu erwarten. Aston Martin könnte die Konstrukteurs-WM als Sechster abschließen, als bestes Team der unteren Tabellenhälfte also. Denn dort punktet seit Wochen kein Rennstall so konstant wie die Briten - und kein Fahrer so gut wie Vettel. Nur vier Punkte trennen Aston Martin (7.) von Alfa Romeo (6.). Jede Verbesserung in der Tabelle sorgt für Mehreinnahmen in Millionenhöhe, auch Mick Schumacher und Haas haben noch Ziele. Das Team ist Achter und will diesen Platz unbedingt verteidigen - AlphaTauri liegt aber nur einen Punkt zurück. Hier geht es um jeden einzelnen Zähler.

Und was kann an der Spitze noch passieren?

Max Verstappen hat den Rekord ja schon sicher: 14 Siege in einer Saison, das gab es noch nie - der Weltmeister könnte allerdings noch auf 16 Erfolge kommen. Ob jemals wieder jemand derart dominant ist, wäre dann eine berechtigte Frage. Weit hinter Verstappen liefern sich zudem sein Teamkollege Sergio Perez (280 Punkte) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (275) noch ein enges Rennen um die Vize-Weltmeisterschaft, Ferrari (487) wiederum kämpft mit Mercedes (447) um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM. Und bei den Silberpfeilen hofft Lewis Hamilton, gerade zum Ehrenbürger Brasiliens ernannt, noch auf seinen ersten Sieg in diesem Jahr. Noch nie in seiner Karriere blieb er eine Saison lang ohne Sieg. (Quelle: SID)

