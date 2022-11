Mit den Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi startet das letzte Rennwochenende der Formel-1-Saison 2022. Wo Ihr die Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Trainingssessions, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Formel-1-Saison 2022 geht an diesem Wochenende zu Ende. Zum letzten Mal in diesem Jahr bestreiten die Fahrer und Teams beim GP von Abu Dhabi die Freien Trainings. Als Austragungsort des GP von Abu Dhabi dient der Yas Marina Circuit. Dort findet schon seit Jahren der Saisonabschluss in der Formel 1 statt.

Das 1. Freie Training beim GP von Abu Dhabi beginnt am Freitag, den 18. November, um 11.00 Uhr. Später am selben Tag steht für die Fahrer auch das 2. Freie Training auf dem Programm. Dieses startet auf dem Yas Marina Circuit um 14.00 Uhr deutscher Zeit. Die letzte Trainingssession absolviert die Formel 1 an diesem Rennwochenende am Samstag, den 19. November. Um 11.30 Uhr beginnt das 3. Freie Training beim GP von Abu Dhabi.

Der Abschluss der Formel-1-Saison markiert für einige Fahrer auch in diesem Jahr das Ende in der Formel 1. So bestreitet der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel an diesem Wochenende seinen letzten GP in der Königsklasse des Motorsports. Mit Mick Schumacher wird ein weiterer deutscher Fahrer im kommenden Jahr voraussichtlich ebenfalls nicht in der Formel 1 antreten. Sein Engagement beim Haas-Team endet mit dem GP von Abu Dhabi. Gelingt dem jungen Deutschen ein versöhnlicher Saisonabschluss?

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Datum Beginn Session Freitag, 18. November 11.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. November 14.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. November 11.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. November 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 20. November 14.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream

Sky zeigt wie gewohnt auch an diesem Wochenende die Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi live und in voller Länge im Pay-TV. In Österreich zeigt sich zudem ServusTV für die Übertragung der Trainingssessions im Free-TV zuständig.

© getty Sebastian Vettel beendet nach dem GP von Abu Dhabi seine Formel-1-Karriere.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Am Freitag, den 18. November, seht Ihr auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event das 1. und 2. Freie Training im Pay-TV auf Sky. Die Übertragungen des 1. Freien Trainings startet um 10.45 Uhr, ab 13.45 Uhr könnt Ihr das 2. Freie Training auf Sky verfolgen. Am Samstag, den 19. November, überträgt der Sender ab 11.15 Uhr das 3. Freie Training ebenfalls auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event.

Im Free-TV seht Ihr die Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi live und vollumfänglich auf ServusTV. Dort beginnen die Übertragungen der Freien Trainings, genau wie bei Sky, am Freitag um 10.45 Uhr und 13.45 Uhr sowie am Samstag um 11.15 Uhr.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch als Kunden gleich zwei Optionen die Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi im Livestream zu erleben. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App oder mit dem Angebot von WOW.

ServusTV zeigt in Österreich die Freien Trainings ebenfalls im Livestream, den Ihr kostenlos auf der ServusTV-Website abrufen könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr auch in Deutschland auf die Übertragung von ServusTV zugreifen könnt.

Als Bestandskunden in Österreich besitzt Ihr zu guter Letzt die Option die Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi auf F1TV live zu verfolgen. F1TV ist der hauseigene Streamingdienst der Formel 1.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke im Überblick

Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Ort: Yas Island, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Yas Island, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Streckenlänge: 5,281 Kilometer

5,281 Kilometer Rennrunden: 58

58 Streckenrekord: 1:26.103, Max Verstappen (2021)

1:26.103, Max Verstappen (2021) erster GP: 2009

© getty Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi findet schon seit Jahren der Saisonabschluss in der Formel 1 statt.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Abu Dhabi im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Freien Trainings beim GP von Abu Dhabi in ausführlichen Livetickern, mit denen Ihr nichts von der Action auf der Strecke verpasst.

Formel 1: Der Rennkalender