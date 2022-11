Formel 1 live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen

Am vorletzten Tag der Formel-1-Saison 2022 findet beim Großen Preis von Abu Dhabi noch das Qualifying statt. Wie Ihr die Session heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Am heutigen Samstag, den 19. November, kämpfen die Formel-1-Piloten im Rahmen des Qualifyings beim Grand Prix von Abu Dhabi zum letzten Mal in dieser Saison um die Pole Position bzw. günstige Startplätze für das Rennen, das morgen auf dem Yas Marina Circuit (Vereinigte Arabische Emirate) stattfindet. Der F1-Tag beginnt zunächst um 11.30 Uhr mit dem 3. Freien Training, um 15 Uhr steigt dann das Qualifying.

Während die Meisterschaft, was den Sieger der Fahrerwertung betrifft, bereits entschieden ist - Max Verstappen hat sich in Suzuka seinen zweiten WM-Titel in Folge gesichert -, wird der Kampf um Platz zwei morgen erst entschieden. Ein wichtiger Grundstein kann jedoch bereits heute gelegt werden.

Um den Vizeweltmeistertitel streiten aktuell Verstappens Teamkollege Sergio Perez und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Beide liegen ein Rennen vor Schluss bei 290 Punkten, da Leclerc in der Saison mehr Siege einfahren konnte, steht er momentan auf Rang zwei.

Es hätte jedoch auch anders aussehen können. Beim vergangenen Rennen in Brasilien sorgte Verstappen nämlich für einen Eklat, als er Perez nicht vorbeifahren ließ, obwohl der Mexikaner in der Vergangenheit oft selbst uneigennützig zugunsten von Verstappen sein eigenes Rennen vernachlässigte. So holte Perez nur sechs anstelle von acht Punkten, während Leclerc mit 12 Punkten das Wochenende beendete und dadurch in der Fahrerwertung vorbeizog.

Datum Beginn Session Freitag, 18. November 11.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 18. November 14.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 19. November 11.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. November 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 20. November 14.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen sorgte in Brasilien für einen Eklat, als er seinen Teamkollegen Sergio Perez, der noch um Platz zwei in der Fahrerwertung kämpft, nicht vorbeilassen wollte.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im TV und Livestream sehen

Auch beim finalen Qualifying der Saison bietet Sky, Inhaber der Exklusivrechte, sowohl eine Übertragung im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream an. Der Sender, den Ihr diesbezüglich einschalten müsst, ist wie üblich Sky Sport F1 (HD), parallel dazu bietet auch Sky Sport Top Event das Geschehen auf der Strecke an. Auf beiden Kanälen beginnt um 11.15 Uhr zuerst die Übertragung des 3. Freien Trainings in Abu Dhabi, die Livebilder zum Qualifying gibt es dann ab 14.30 Uhr zu sehen. In beiden Sessions ist Sascha Roos der Kommentator, während das Experten-Duo Ralf Schumacher und Sascha Roos bilden.

Um den F1-Tag im Livestream von Sky zu verfolgen, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Im deutschen Free-TV lässt sich das Qualifying nicht verfolgen, RTL ist in dieser Saison nicht mehr im Einsatz. Dafür können vereinzelte deutsche Motorsportfans auf den österreichischen Sender ServusTV zugreifen, wo alle Sessions in Abu Dhabi sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream angeboten werden. Was Ihr für diesen Fall erfüllen müsst, könnt Ihr hier nachlesen.

F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, ist ebenfalls für die Übertragung verantwortlich. Es können jedoch nur die Bestandskunden darauf zugreifen.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Abu Dhabi im Liveticker

Darüber hinaus ist auch SPOX mit von der Partie, wenn auf dem Yas Marina Circuit das letzte Qualifying des Jahres stattfindet. Wir tickern die Session nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 21 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 429 2 Charles Leclerc Ferrari 290 3 Sergio Pérez Red Bull 290 4 George Russell Mercedes 264 5 Lewis Hamilton Mercedes 240 6 Carlos Sainz Ferrari 234 7 Lando Norris McLaren 113 8 Esteban Ocon Alpine 86 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 719 2 Ferrari 524 3 Mercedes 504 4 Alpine 167 5 McLaren 148 6 Alfa Romeo 55 7 Aston Martin 50 8 Haas 37 9 AlphaTauri 35 10 Williams 8

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.

© getty In Abu Dhabi kürte sich Max Verstappen 2021 auf dramatische Art und Weise zum ersten Mal zum F1-Weltmeister.

Formel 1: Der Rennkalender