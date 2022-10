Heute Abend wird in Mexiko das 20. Formel 1-Rennen der laufenden Saison ausgetragen. Doch wer überträgt das Spektakel eigentlich live im TV und Livestream? SPOX hat die Antworten.

19 Rennen liegen in dieser Formel 1-Rennzeit bereits hinter uns, die größten Fragen sind dabei sogar schon beantwortet. So hat sich der Rennstall vom kürzlich verstorbenen Mäzen Dietrich Mateschitz gleich beide WM-Titel vorzeitig sichern können: Sowohl in der Einzel- (Max Verstappen) als auch in der Kontrukteursmeisterschaft sind die Österreicher bereits uneinholbar enteilt.

Dennoch warten - drei Rennen vor Saisonende - noch so einige Fragen auf ihre Beantwortung. Da wäre zum Beispiel das Thema um Mick Schumacher und den finalen Rennsitz im nächsten Jahr seines derzeitigen Arbeitgebers Haas. Noch hat sich Teamchef Günther Steiner für keinen Fahrer entschieden, noch hat auch Mick selbst keinen festen Platz. Dabei haben alle anderen Rennställe bereits ihre Piloten für 2023 gefunden und verkündet. Aktuell mehren sich jedoch die Berichte, dass eine öffentliche Entscheidung bereits an diesem Wochenende fallen wird. Wir dürfen gespannt sein.

Die zweite Sache, die die Rennwelt in diesen Tagen beschäftigt, ist das Urteil der Rennkommission FIA gegen Red Bull. Der Rennstall hatte im vergangenen Kalenderjahr das Ausgabenbudget marginal überschritten, woraufhin diverse Teamchefs eine harte Strafe forderten. Diesen Rufen wurde man nun scheinbar gerecht. Die Österreicher wurden zur Zahlung von sieben Millionen US-Dollar sowie einer Zeitstrafe im Windtunnel von zehn Prozent verdonnert. Ein "Handicap", welches auf eine Runde einen Unterschied von bis zu einer halben Sekunde machen kann, wütete Teamchef Horner im Nachgang.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko live im TV und Livestream?

Doch wie lässt sich der Grand Prix von Mexiko an diesem Wochenende eigentlich live im TV und Livestream verfolgen? In jedem Fall lautet die Antwort darauf Sky. Der Pay-TV-Anbieter besitzt nämlich die exklusiven Ausstrahlungsrechte. Alle Infos zu den verschiedenen Übertragungswegen sowie den Preisen findet ihr im folgenden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko live im TV

Wer sich das Rennen von Mexiko heute im linearen Fernsehen anschauen möchte, benötigt unbedingt den Sky Q-Receiver. Denn nur dieser bringt das Sky-Signal direkt auf Euer Fernsehgerät. Des Weiteren bedarf es dem Sport-Paket für monatliche 20 Euro im Jahrestarif. Damit bekommt Ihr übrigens nicht nur Zugriff auf das anstehende Formel 1-Rennen in Mittelamerika, sondern generell auf alle Sessions der Motorsportliga in dieser Saison. Weitere Infos dazu gibt's hier.

Wer für all diese Voraussetzungen bereits gesorgt hat, muss nur noch zur rechten Zeit den Kanal Sky Sport F1 HD aufrufen. Hier werden ab 19.30 Uhr die Vorberichte und schließlich ab 21.00 Uhr das Rennen zu sehen sein.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko im Livestream

Darüber hinaus ermöglicht es Sky natürlich auch, das Event via Livestream zu verfolgen. Dazu benötigt Ihr allerdings ein anderes Abonnement. Um genau zu sein, das Livesport-Modell auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Enthalten sind hier übrigens alle Sportinhalte, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Also neben der Formel 1 auch die Bundesliga, der DFB-Pokal, die englische Premier League und und und. Alle weiteren Infos, die Ihr zum Angebot braucht, findet Ihr unter dem folgenden Link.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Nichts bezahlen und trotzdem live dabei sein? Das geht sonst nur mit unserem hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen Geschehnissen in Mexiko. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker des GP von Mexiko.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Alfa Romeo 7 Leclerc Ferrari 8 Norris McLaren 9 Alonso Alpine 10 Ocon Alpine 11 Ricciardo McLaren 12 Zhou Alfa Romeo 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Schumacher Haas 16 Vettel Aston Martin 17 Albon Williams 18 Latifi Williams 19 Magnussen Haas 20 Stroll Aston Martin

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Datum, Ort, Strecke, Infos

Rennen: Großer Preis von Mexiko

Großer Preis von Mexiko Datum: Sonntag, 30. Oktober

Sonntag, 30. Oktober Beginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Strecke: Autódromo Hermanos Rodriguez Rundendistanz: 4.304 m Kurven: 17 Rundenrekord: 1.27,458 min (Valtteri Bottas 2021)

Autódromo Hermanos Rodriguez

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Die WM-Wertungen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 391 2 Charles Leclerc Ferrari 267 3 Sergio Perez Red Bull 265 4 George Russell Mercedes 218 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 198 7 Lando Norris McLaren 109 8 Esteban Ocon Alpine 79 9 Fernando Alonso Alpine 65 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung: