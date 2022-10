Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Formel 1 findet heute der große Preis von Mexiko statt. SPOX erklärt Euch, wann und wo Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko - Datum, Ort, Zeit

Die Formel-1-Saison biegt auf die Zielgerade ein. In Mexiko startet am heutigen Sonntag, 30. Oktober, um 21 Uhr das 20. und drittletzte Rennen des Jahres. Im Autódromo Hermanos Rodríguez erwarten die Fahrer enthusiastische Fans, die vor allem Red-Bull-Pilot und Lokalmatador Sergio Pérez die Daumen drücken werden.

Pérez' Markenkollege Max Verstappen steht bereits als Weltmeister fest, gemeinsam holten Pérez und Verstappen die Konstrukteurswertung für Red Bull. Am vergangenen Sonntag gewann Verstappen den Großen Preis von Austin - das war sein 13. Saisonsieg.

In Mexiko kann der Niederländer Geschichte schreiben und mit einem 14. Saisonsieg zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Zudem kämpfen die anderen Teams um ihre Platzierung in der Konstrukteurs-WM und damit um bares Geld. Mercedes will beispielsweise Ferrari noch von Platz zwei verdrängen.

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute live im TV und im Livestream

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben. Der Privatsender RTL darf in dieser Saison nur vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlen. Das letzte Rennen wird der Große Preis von Brasilien am 11. November sein.

Doch keine Angst, den Großen Preis von Mexiko könnt ihr trotzdem live verfolgen, wenn auch nicht kostenlos.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute live im Pay-TV

Exklusiv in Deutschland wird der Große Preis von Mexiko heute von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Rennen im Kalenderjahr 2022 live und in voller Länge.

Auf den Kanälen Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event beginnt die Vorberichterstattung jeweils um 19.30 Uhr. Das Rennen kommentieren ab 20.55 Uhr dann Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Formel 1: Rennen beim GP von Russland heute im Livestream

Sky bietet parallel zu der Übertragung im TV auch einen Livestream an. Kunden des Pay-TV-Senders können diesen über die Sky Go-App auf verschiedenen Endgeräten abrufen. Mit WOW, dem kostenpflichtigen Streamingportal von Sky, besteht diese Möglichkeit auch für alle anderen F1-Interessierten. Der Livestream zum Rennen in Mexiko, und noch vieles mehr, ist zum Preis von 29,99 Euro im Monat zu buchen. Es gibt auch noch eine billigere Variante. Diese kostet 24,99 Euro im Monat, ist aber erst ab dem 13. Monat kündbar.

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker - Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Alfa Romeo 7 Leclerc Ferrari 8 Norris McLaren 9 Alonso Alpine 10 Ocon Alpine 11 Ricciardo McLaren 12 Zhou Alfa Romeo 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Schumacher Haas 16 Vettel Aston Martin 17 Albon Williams 18 Latifi Williams 19 Magnussen Haas 20 Stroll Aston Martin

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker

Wer alles zum Großen Preis von Mexiko erfahren will, dem empfehlen wir den ausführlichen Liveticker von SPOX. Dort seht Ihr stets die aktuelle Reihenfolge und verpasst keine wichtigen Fakten.

Hier geht es zum Liveticker Großer Preis von Mexiko.

Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute live im TV, Livestream und Liveticker - Strecke im Steckbrief

Streckenname: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden im Rennen: 71

71 Renndistanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

© getty Die Tribünen im Autódromo Hermanos Rodríguez werden heute wieder voll besetzt sein.

Formel 1: Der Rennkalender 2022