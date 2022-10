Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV, Livestream und Liveticker

Heute steigt das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko. Wie Ihr die Jagd nach den besten Rundenzeiten live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Formel 1: Qualifying beim GP von Mexiko - Termin, Ort, Zeit, Infos

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Mexiko zu Gast. Am morgigen Sonntag, 30. Oktober, findet auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez um 21 Uhr das drittletzte Rennen des Jahres statt.

Um die beste Ausgangsposition dafür geht es am heutigen Samstag, 29. Oktober, im Qualifying. Dieses beginnt um 22 Uhr.

Dem Fahrer mit der besten Zeit in Q3 gehört die Pole Position für das Rennen. Zuvor scheiden in den Abschnitten Q1 und Q2 jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus.

Obwohl Max Verstappen (Red Bull) bereits als Weltmeister feststeht, will er sich die Pole in Mexiko sicher nicht nehmen lassen. Besonders motiviert wird sicher auch sein mexikanischer Markenkollege Sergio Pérez bei seinem Heim-Qualifying sein.

Formel 1: Das Rennwochenende in Mexiko im Überblick

Datum Uhrzeit Session Samstag, 29. Oktober 2022 19 Uhr 3. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 22 Uhr Qualifying Sonntag, 30. Oktober 2022 21 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV und Livestream

Formel-1-Fans in Deutschland können sich heute tagsüber Zeit für andere Aktivitäten nehmen, das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko beginnt nämlich erst um 22 Uhr. Live verfolgt werden kann es selbstverständlich live im TV und im Livestream.

Im Free-TV werden allerdings keine Livebilder angeboten, da der Privatsender RTL auch in diesem Jahr lediglich vier Rennen mit einer Sublizenz übertragen darf. Deshalb ist das heutige Qualifying in Mexiko nur beim exklusiven Rechteinhaber Sky live zu sehen. Ab 21.30 Uhr werden Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher davon auf Sky Sport F1 (HD) berichten. Benötigt wird dafür ein Abo des Pay-TV-Senders. Infos zu den aktuellen Angeboten erhaltet Ihr HIER.

Im Livestream sehen Sky-Kunden das Qualifying über die App SkyGo ohne weitere anfallende Kosten. Kostenpflichtig ist für alle anderen F1-Fans WOW, das kostenpflichtige Sky-Streamingportal. Im Jahresabo zum Preis von 24,99 Euro pro Monat im ersten Vertragsjahr sind unter anderem alle Sessions der Formel 1 enthalten. Ein separates Monatsabo kostet 29,99 Euro. Dieses kann aber jederzeit wieder gekündigt werden.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im Liveticker

Auch heute sind wir von SPOX beim Qualifying zum GP von Mexiko hautnah dabei und tickern alle Abschnitte für Euch mit.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying GP von Mexiko.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Mexiko im TV, Livestream und Liveticker - Die Strecke im Überblick

Streckenname: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Länge: 4304 Meter

4304 Meter Runden im Rennen: 71

71 Renndistanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

Formel 1: Rennkalender 2022