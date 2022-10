Wenn die Boliden heute in Suzuka beim Großen Preis von Japan im Qualifying um die Startplätze für das Rennen kämpfen, wird der Privatsender RTL nicht im TV und im Livestream im Einsatz sein. Hier bekommt Ihr den Grund erklärt.

Die Formel-1-Piloten und -Teams sind an diesem Wochenende in Suzuka für den Großen Preis von Japan, den 18. der 22 Rennen langen Saison 2022, im Einsatz. Zwei Freie Trainings fanden am Freitag bereits auf dem Suzuka International Racing Course statt, nun geht es am Samstag, den 8. Oktober, mit Training Nummer drei und mit dem Qualifying weiter. Das 3. Freie Training ist für 5 Uhr deutscher Zeit terminiert, das Qualifying folgt Stunden später, um 8 Uhr. Wegen der Zeitverschiebung müssen deutsche Motorsportfans besonders gut aufpassen, um die Sessions nicht zu verpassen. Auch das Rennen am Sonntag (9. Oktober) beginnt früh, um 7 Uhr.

Formel 1, GP von Japan: Das Wochenende im Überblick

Datum Beginn (MEZ) Session Freitag, 7. Oktober 5 Uhr 1. Freies Training Freitag, 7. Oktober 8 Uhr 2. Freies Training Samstag, 8. Oktober 5 Uhr 3. Freies Training Samstag, 8. Oktober 8 Uhr Qualifying Sonntag, 9. Oktober 7 Uhr Rennen

Nachdem es am vergangenen Wochenende in Singapur nicht klappte, hat Max Verstappen, Führender in der Fahrerwertung, am Sonntag beim Rennen die nächste Möglichkeit, seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge einzutüten. Der Vorsprung auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist trotz seiner schwachen Leistung in Singapur (Siebter Platz) beträchtlich - 104 Punkte trennen den Ersten vom Zweiten.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Japan heute nicht live im TV und Livestream

RTL, das ehemalige Zuhause der Formel 1 in Deutschland, befindet sich in einer ähnlichen Situation wie im vergangenen Jahr - auch 2022 sind beim Privatsender nämlich vier Rennen zu sehen. Die Betonung liegt auf Rennen, denn Qualifyings zählen nicht zum Rechtepaket von RTL dazu. Aus diesem Grund ist das Qualifying am Samstag auch nicht im deutschen Free-TV und Livestream zu sehen. Außerdem: Der Große Preis von Japan gehört sowieso nicht zu den vier Rennen dazu, die RTL übertragen darf. Drei davon hat RTL im Laufe der Saison bereits gezeigt, abschließend ist noch das Rennen in Sao Paulo (GP von Brasilien) am 13. November zu sehen.

Doch nur weil RTL heute nicht überträgt, heißt es nicht, dass es zum Qualifying keine Übertragung geben wird. Sky besitzt die Exklusivrechte in Deutschland und zeigt daher jede einzelne Session, so auch das 3. Freie Training und das Qualifying, live und in voller Länge. Wer das 3. Freie Training schauen möchte, muss um 4.45 Uhr Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport Top Event einschalten. Beim Qualifying gilt dasselbe, die Übertragung dafür beginnt um 7.30 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher sind die Kommentatoren.

Was Sky im Pay-TV anbietet, ist parallel dazu auch im Livestream zu sehen. Diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW aufrufen.

Neben Sky kümmert sich auch F1TV um die Übertragung des F1-Tages in Japan, der Zugang zum Streamingdienst ist jedoch kostenpflichtig und nur Bestandskunden möglich.

Was die Übertragung in Österreich betrifft, ist ServusTV der richtige Ansprechpartner. Der Privatsender teilt sich die Rechte mit dem ORF, der die vergangenen drei Rennwochenenden in Zandvoort, Imola und Singapur zeigte. Nun ist also wieder einmal ServusTV an der Reihe und bietet das Qualifying im Free-TV und im kostenlosen Livestream an, den auch einige Deutsche empfangen können.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Japan im Liveticker

SPOX ist am Samstag ebenfalls mit von der Partie, wenn sich die Piloten auf die Strecke begeben und um die Startplätze kämpfen. Wir bieten das Qualifying, aber auch das 3. Freie Training im Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim GP von Japan.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Japan.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Japan heute nicht live im TV und Livestream - Wichtigste Infos zur Strecke

Name: Suzuka International Racing Course

Suzuka International Racing Course Rundenlänge: 5.807 Meter

5.807 Meter Runden: 53

53 Gesamtdistanz: 307,471km

307,471km Rundenrekord: 1.30,983 (2019, Lewis Hamilton, Mercedes)

1.30,983 (2019, Lewis Hamilton, Mercedes) Siegrekord: Michael Schumacher (6)

