Das Formel-1-Wochenende beim GP von Spa startet wie gewohnt mit den Freien Trainings. Wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu den Freien Trainings beim GP von Spa, erfahrt Ihr hier.

Der GP von Spa markiert die Rückkehr der Formel 1 aus der Sommerpause. Nach gut vierwöchiger Pause, sind die Formel-1-Boliden zurück auf der Strecke. Auf dem Circuit de Spa-Francorchamps bereiten sich die Piloten in den Freien Trainings auf das Qualifying und das Rennen vor.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das 1. Freie Training beginnt am Freitag, den 26. August, um 14.00 Uhr. Etwas später am Freitag absolvieren die Formel-1-Fahrer auch das 2. Freie Training des Wochenendes, dieses startet um 17.00 Uhr. Am Samstag, den 27. August, steht das 3. Freie Training beim GP von Spa auf dem Programm. Am Sonntag, den 28. August, folgt schließlich das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

In der Fahrer-WM führt aktuell Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister gewann zudem die vergangenen beiden Rennen in Ungarn und Frankreich, sein Vorsprung in der Fahrerwertung auf Ferrari-Pilot Charles Leclerc konnte Verstappen damit auf ganze 80 Punkte ausbauen. Und auch in der Konstrukteurswertung ist Red Bull der Scuderia mittlerweile enteilt. Kann Ferrari in der zweiten Saisonhälfte zurückschlagen?

© getty Kann Lewis Hamilton und das Mercedes-Team in Spa den ersten Saisonsieg feiern?

In den vergangenen Rennen zeigte sich vor allem das Mercedes-Team rund um Lewis Hamilton stark verbessert. Der Brite sah die Zielflagge dabei jeweils als Zweiter. In der Fahrerwertung konnte der siebenmalige Weltmeister damit wieder näher an die Konkurrenten ranrücken. Kann er in Spa sogar den ersten Sieg der Saison holen?

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Tag Event Uhrzeit Freitag, 26. August 1. Freie Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag, 26. August 2. Freie Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag, 27. August 3. Freie Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag, 27. August Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag, 28. August Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV und Livestream

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV zeigt Sky die beiden Freien Trainings in Deutschland live und in voller Länge. Auf Sky Sport F1 (HD) seht Ihr heute das 1. Freie Training um 13.45 Uhr, die Übertragung des 2. Freien Trainings beginnt Sky ab 16.45 Uhr.

Servus TV zeigt in Österreich die Freien Trainings beim GP von Spa live im Free-TV - um 13.45 Uhr und um 16.40 Uhr. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Übertragung von Servus TV auch in Deutschland sehen könnt.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch gleich zwei Optionen, die Freien Trainings beim GP von Spa im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden könnt Ihr die Sessions live und vollumfänglich mit der Sky-Go-App und WOW sehen.

Servus TV bietet einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an. Mit diesem Livestream könnt Ihr ebenfalls sämtliche Freie Trainings an diesem Formel-1-Wochenende erleben. Den Livestream findet Ihr auf der Servus-TV-Website. Mit einer VPN-Verbindung könnt Ihr auch in Deutschland den Livestream von Servus TV verfolgen.

F1TV, der Streamingdienst der Formel 1, bietet Euch die letzte Möglichkeit, die Freien Trainings beim GP von Spa im Livestream zu verfolgen. Auf den F1TV-Livestream könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden zugreifen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

GP: 14. Grand Prix in der Saison 2022

14. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: Freitag, 26. August - Sonntag, 28. August

Freitag, 26. August - Sonntag, 28. August Austragungsort: Spa-Francorchamps, Belgien

Spa-Francorchamps, Belgien Rennstrecke: Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Streckenlänge: 7,004 Kilometer

7,004 Kilometer Runden: 44

44 Übertragung im TV: Sky, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung im Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Spa im Liveticker

Die drei Freien Trainings verfolgen wir hier bei SPOX für Euch in ausführlichen Livetickern, sodass Ihr keine Szenen der Sessions verpasst.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 13 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 258 2 Charles Leclerc Ferrari 178 3 Sergio Perez Red Bull 173 4 George Russell Mercedes 158 5 Carlos Sainz Ferrari 156 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 58 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 41

Konstrukteurswertung: