Nachdem gestrigen Sprintrennen steht heute in Spielberg beim Grand Prix von Österreich das Rennen an. Wer das Spektakel auf dem Red-Bull-Ring live im TV und Livestream zeigt, erfahrt Ihr hier.

Das Sprintrennen ist zu Ende, die Startaufstellung steht fest. Max Verstappen startet als Gewinner des Sprints von der Pole Position aus ins Rennen. Mick Schumacher zeigte erneut eine gute Performance und startet von Platz neun, Sebastian Vettel dagegen nach seinem Ausfall von ganz hinten. Es ist also alles angerichtet für das Rennen beim Grand Prix von Österreich am heutigen Sonntag, den 10. Juli. Auf dem Red Bull Ring sind die Piloten mit ihren Boliden ab 15 Uhr unterwegs. Die Zahl der zu absolvierenden Runden beträgt 71.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Österreich heute live im TV und Livestream?

Das Rennen in Österreich wird sowohl im TV als auch im Livestream angeboten.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Österreich heute live im TV?

Sky ist auch heute, wenn die Fahrer den elften Grand Prix der Saison bestreiten, für die Übertragung zuständig. Gezeigt wird das Rennen auf den beiden Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 13.30 Uhr, zur selben Zeit meldet sich Kommentator Sascha Roos, der während des Rennens von Experte Ralf Schumacher mit Fach-Expertise unterstützt wird. Wie üblich werden bei Sky nach Rennende und nach der Siegerehrung die Analyse und die Pressekonferenz mit den Podiumsplatzierten gezeigt.

© getty Max Verstappen will beim Heimrennen von Red Bull in Österreich den Sieg einfahren.

Der einzige Sender, der in dieser Saison Rennen im deutschen Free-TV überträgt, ist RTL - jedoch bei weitem nicht alle Rennen, sondern nur vier. Der Große Preis von Österreich zählt nicht zu diesen vier Rennen, weswegen es auch keine Übertragung im Free-TV geben wird - in Deutschland jedenfalls. In Österreich zeigen mit dem ORF und ServusTV sogar zwei Sender das Rennen live und in voller Länge.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Österreich heute live im Livestream?

Der ORF und ServusTV bieten das Spektakel in Österreich auch im Livestream an. Beide sind für Österreicherinnen und Österreicher kostenlos, es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie auch deutsche Motorsportfans die Sender empfangen können. Hier erfahrt Ihr, wie.

Außerdem: alles, was Sky im Pay-TV zeigt, lässt sich auch im Livestream verfolgen. Zwei kostenpflichtige Optionen ermöglichen Euch den Zugang zu diesem: SkyGo und WOW.

Der Streamingdienst der Formel 1, F1TV, überträgt im Laufe der Saison jede einzelne Session, aus diesem Grund auch das Rennen in Österreich. Um den kostenpflichtigen Anbieter jedoch nutzen zu können, muss man ein Abo haben, das bereits vor der Saison 2021, als sich Sky die Exklusivrechte in Deutschland sicherte, gültig war. Neue Abos sind aktuell nicht möglich.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Österreich heute live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Position Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Carlos Sainz jr. Ferrari 4 George Russell Mercedes AMG 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Esteban Ocon Alpine 7 Kevin Magnussen Haas 8 Lewis Hamilton Mercedes AMG 9 Mick Schumacher Haas 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Lance Stroll Aston Martin 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Alexander Albon Williams 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 18 Nicholas Latifi Williams 19 Sebastian Vettel Aston Martin 20 Fernando Alonso Alpine

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Österreich heute live im TV und Livestream? Das Rennen im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf das Angebot von Sky, könnt zudem auch die österreichischen Sender nicht nutzen? Dann hat SPOX die perfekte Lösung für Euer Problem: den Liveticker. Damit beschreiben wir Euch das Geschehen auf der Rennstrecke im Minutentakt.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Österreich.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Österreich heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 11. Grand Prix in der Saison 2022

11. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 10. Juli 2022

10. Juli 2022 Rennstart: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Spielberg (Österreich)

Spielberg (Österreich) TV: Sky, ORF (AT), ServusTV (AT)

Livestream: Sky, ORF-TVthek (AT), ServusTV On (AT), F1TV

