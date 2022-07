Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Halt in Le Castellet, wo der Grand Prix von Frankreich stattfindet. Um für das Rennen die Startaufstellung zu ermitteln, wird heute das Qualifying absolviert. Wer dieses live im TV und Livestream zeigt / überträgt, sagt Euch SPOX.

Die Formel 1 setzt ihre Europareise an diesem Wochenende fort. Nach den Rennwochenenden in Großbritannien und Österreich wird seit gestern bis morgen auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet der Große Preis von Frankreich gefahren. Nachdem die beiden Freien Trainings von gestern zu Ende sind, steht am heutigen Samstag, den 23. Juli, um 13 Uhr zuerst das 3. Freie Training, danach, um 16 Uhr, dann das Qualifying an. Das Rennen beim GP in Frankreich steigt morgen um 15 Uhr.

Formel 1: GP in Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Frankreich heute live im TV und Livestream?

Zum Qualifying in Frankreich gibt es heute sowohl eine Übertragung im TV als auch im Livestream.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Frankreich heute live im Pay-TV?

Wie üblich kümmert sich auch heute Sky um die Übertragung des Qualifyings, denn der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland die Übertragungsrechte an der Motorsportkönigsklasse und bietet demnach jede einzelne Session in dieser Saison an. Um 15.30 Uhr geht die Übertragung los, gezeigt wird der Kampf um die Pole Position auf zwei Sendern: auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event (HD). Sascha Roos kommentiert dabei gemeinsam mit dem Experten Ralf Schumacher das Geschehen auf dem Asphalt.

© getty Max Verstappen und Charles Leclerc sind aktuell das Maß aller Dinge in der Formel 1.

Wer zudem bereits ein F1TV-Konto hat, kann auch damit das Qualifying verfolgen, neue Abos sind aktuell jedoch nicht möglich, weil Sky in Deutschland die Exklusivrechte besitzt.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Frankreich heute live im Free-TV?

Im deutschen Free-TV werden in dieser Saison lediglich vier Rennen bei RTL gezeigt. Der Große Preis in Frankreich zählt nicht zu diesen, außerdem gehören Qualifyings sowieso nicht zum RTL-Paket.

In Österreich sieht die Sache jedoch anders aus. ServusTV und der ORF teilen sich die Rechte, an diesem Wochenende ist ServusTV im Einsatz.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Frankreich heute live im Livestream?

Grundsätzlich ist ServusTV nur für Österreicherinnen und Österreicher zugänglich, es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, wie auch deutsche Motorsportfans auf den Livestream zugreifen können. Wie das geht, könnt Ihr hier nachlesen.

Auch Sky liefert zum Qualifying einen Livestream, dieser ist kostenpflichtig und mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Frankreich heute live im TV und Livestream? Session im Liveticker

Auch im Liveticker lässt sich das Qualifying verfolgen. Diesen bietet SPOX auf der Website für alle F1-Fans an. Q1, Q2, Q3 - wir decken alles ab.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Frankreich heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: Qualifying beim 12. Grand Prix in der Saison 2022

Qualifying beim 12. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 23. Juli 2022

23. Juli 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Le Castellet (Frankreich)

Le Castellet (Frankreich) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, Servus TV

Livestream (AT): Sky, ServusTV On, F1TV

