In der Formel 1 startet an diesem Wochenende die zweite Saisonhälfte. Gefordert sind die Fahrer von Red Bull, Ferrari und Co. beim Großen Preis von Frankreich. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Insgesamt elf Rennen haben die Formel 1-Fahrer in diesem Kalenderjahr bereits absolviert, elf weitere stehen ihnen noch bevor. Los geht es an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Frankreich. Es wird die mittlerweile 98. Ausgabe des Grand Prix sein.

Für Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht beim Frankreich GP übrigens ein Jubiläum an: Der Brite soll heute seinen 300. Rennstart absolvieren. Damit wird er Teil eines legendären Klubs an Fahrern, die die große 300er-Marke in ihrer Karriere überschritten haben. Aktueller Rekordhalter ist Kimi Räikkönen, der auf genau 349 Starts kommt. Darüber hinaus sind auch Fernando Alonso (344) und Michael Schunacher (306) auf dieser Liste anzufinden.

Doch zurück zum aktuellen Geschehen: Favorit an diesem Wochenende ist einmal mehr Red Bull-Fahrer Max Verstappen. Der Vorjahressieger möchte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausbauen. Derzeit führt der Niederländer das Ranking mit 208 Punkten. Auf ihn folgen Charles Leclerc (170) und Sergio Perez (151).

Aus deutscher Sicht dürfte man heute wieder Haas-Pilot Mick Schumacher hoffen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart scheint der 23-Jährige nunendlich angekommen zu sein. So fuhr er in den letzten beiden Rennen nacheinander in die Punkte; in Silverstone wurde er Achter, in Spielberg sogar Sechster.

© imago images Das Podest des vergangenen Rennens in Spielberg, Österreich: Ferrari-Pilot Charles Leclerc (m.) triumphiert vor Max Verstappen (l.) und Lewis Hamilton (r.).

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Strecke, Infos

Rennen: Großer Preis von Frankreich

Großer Preis von Frankreich Datum: Sonntag, 24. Juli

Sonntag, 24. Juli Beginn: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Strecke: Circuit Paul Ricard Länge: 5,842 Kilometer Kurven: 15 Zuschauerkapazität: 90.000 Rundenrekord: 1.32,740 min (Sebastian Vettel, Ferrari, 2019)

Circuit Paul Ricard

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Formel 1, Frankreich GP - Startaufstellung Position Fahrer Team 1 C. Leclerc Ferrari 2 M. Verstappen Red Bull 3 S. Perez Red Bull 4 L. Hamilton Mercedes 5 L. Norris McLaren 6 G. Russell Mercedes 7 F. Alonso Alpine 8 Y. Tsunoda AlphaTauri 9 D. Ricciardo McLaren 10 E. Ocon Alpine 11 V. Bottas Alfa Romeo 12 S. Vettel Aston Martin 13 A. Albon Williams 14 P. Gasly AlphaTauri 15 L. Stroll Aston Martin 16 G. Zhou Alfa Romeo 17 M. Schumacher Haas F1 18 N. Latifi Williams 19 C. Sainz Ferrari 20 K. Magnussen Haas F1

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute live im TV und Livestream

Aber wo wird das Rennen eigentlich live zu sehen sein? Wir von SPOX haben alle AntwortenAber wo wird das Rennen eigentlich live zu sehen sein? Wir von SPOX haben alle Informationen rund um die Ubertragung im TV und Livestream für Euch zusammengefasst.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute live im TV

Wer sich das Spektakel im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, benötigt dafür das sogenannte Sky Sport Paket. Dieses beinhaltet zum einen die

Berechtigung, alle Formel 1-Rennen in dieser Saison live zu sehen und zum anderen den Sky Q-Receiver, der Euch am TV-Gerät angeschlossen, die

gesamte Action ins hauseigene Wohnzimmer bringt. Der Kostenpunkt für das Angebot liegt aktuell bei 20€ pro Monat im Jahresabo. Mehr Infos dazu, bekommt Ihr hier.

Ihr besitzt bereits das erwähnte Sportpaket? Dann müsst Ihr nun nichts weiter tun, als den Sender Sky Sport F1 HD ab spätestens 14.55 Uhr aufzurufen.

Denn nur wenige Minuten später wird der Start bereits vonstatten gehen. Wer aber noch mehr Informationen zur Veranstaltung bekommen will, kann schon ab 13.30 Uhr einschalten. Denn: Ab dieser Uhrzeit wird Sky die Vorberichte zeigen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute im Livestream

Ihr wollt Euch den Großen Preis von Frankreich dagegen lieber im Livestream via Internet zu Gemüte führen? Kein Problem! Auch für diesen Übertragungsweg stellt Sky das passende Medium zur Verfügung. Die Rede ist von der Plattform WOW (ehemals SkyTicket). Hier bekommt Ihr Zugriff auf alle Inhalte, deren Rechte sich Sky derzeit gesichert hat. Neben allen Formel 1-Rennen dieser Saison, gehört dazu auch eine Vielzahl an Begegnungen der ersten und zweiten Bundesliga sowie des DFB-Pokals.

Der Preis für dieses sogenannte Livesport-Abo ist dabei ganz davon abhängig, wie lange Ihr Mitglied bleiben wollt. Abonniert Ihr lediglich für einen Monat, so betragen die Kosten 29,99€. Bleibt Ihr stattdessen Kundin oder Kunde für ein ganzes Jahr, so reduziert sich der Preis auf 24,99€.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich im Liveticker bei SPOX

Alternativ zum kostenpflichtigen Abonnement von Sky bieten wir Euch unseren hauseigenen Liveticker. Komplett gratis halten wir Euch stets auf dem Laufenden, sodass Ihr garantiert nichts verpasst. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des GP von Frankreich

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle WM-Stand der Fahrer

# Name Rennstall Punkte 1 Max Verstappen Red Bull Racing 208 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Pérez Red Bull Racing 151 4 Carlos Sainz Ferrari 133 5 George Russell Mercedes-AMG Petronas 128 6 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas 109 7 Lando Norris McLaren F1 Team 64 8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 52 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team 46 10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 29 11 Kevin Magnussen Haas F1 22 12 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 17 13 Pierre Gasly AlphaTauri 16 14 Sebastian Vettel Aston Martin F1 Team 15 15 Mick Schumacher Haas F1 12 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo F1 Team 5 18 Alex Albon Williams Racing 3 19 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 3 20 Nicholas Latifi Williams Racing 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin F1 Team 0

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Frankreich heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die letzten Sieger des Frankreich Grand Prix