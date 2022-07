Formel 1: Sebastian Vettel verkündet Rücktritt zum Saisonende

Sebastian Vettel hat überraschend seinen Rücktritt aus der Formel 1 erklärt. Der viermalige Weltmeister wird zum Saisonende den Helm an den Nägel hängen, wie er auf Instagram verkündete.

Vettel, der für Aston Martin fährt, verkündete seine Entscheidung in einem Instagram-Video und erklärte darin seine Beweggründe.

"Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann", sagte der 35-Jährige. "Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke. Rennfahrer zu sein, war nie meine einzige Identität."

"Ich hatte das Privileg, in den vergangenen 15 Jahren mit fantastischen Menschen in der Formel 1 zu arbeiten. Die Entscheidung zurückzutreten, war schwierig. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht", so Vettel weiter. "Ich werde mir Gedanken machen, worauf ich mich künftig konzentrieren werde. Aber klar ist für mich, dass ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte."

Es sei noch nicht an der Zeit, "auf Wiedersehen zu sagen, sondern danke", betonte Vettel und versprach: "Ich werde in den verbleibenden Rennen alles geben, wie ich es immer getan habe."

Vettels Vertrag bei Aston Martin läuft zum Saisonende aus, über seine Zukunft wurde bereits länger diskutiert. Seine vier Titel holte Vettel von 2010 bis 2013 mit Red Bull.