Weiter geht es in der Formel 1! Am heutigen Sonntag steht in Spielberg der GP von Österreich auf dem Programm. Mit SPOX könnt Ihr alle Überholmanöver im Liveticker verfolgen.

Nachdem die Fahrer gestern im Sprintrennen bereits um WM-Punkte gekämpft haben, folgt heute in Spielberg der Große Preis von Österreich. Wir begleiten das gesamte Rennen in der Formel 1 hier für Euch im Liveticker!

Formel 1: Rennen beim GP von Österreich heute im Liveticker

Vor Beginn: Beim gestrigen Sprintrennen hat sich Weltmeister Max Verstappen vor den beiden Ferrari-Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz jr. die Pole Position gesichert. Mick Schumacher hat es im Zweikampf mit Lewis Hamilton zwar knapp verpasst, sich WM-Punkte zu sichern, hat aber von Rang 9 eine gute Ausgangslage. Sebastian Vettel muss nach einem Ausflug ins Kiesbett von Position 19 starten.

Vor Beginn: Das elfte Rennen der Formel-1-Saison steigt am heutigen Sonntag, den 10. Juli, auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Los geht es um 15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim GP von Österreich!

Formel 1: Rennen beim GP von Österreich heute im TV und Livestream

Beim GP von Österreich bleibt in Deutschland wie so oft nur eine Anlaufstelle, nämlich Sky. Der Pay-TV-Sender beginnt auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD schon anderthalb Stunden vor dem Rennstart, also um 13.30 Uhr, mit der Vorberichterstattung. Kommentieren wird das gewohnte Duo aus Sascha Roos und Ralf Schumacher.

Das Programm von Sky könnt Ihr natürlich auch online verfolgen, allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Eure beiden Optionen sind SkyGo und die neue Streaming-Plattform WOW.

Der Grand Prix wird darüber hinaus in Österreich kostenfrei von Servus TV und dem ORF im TV und Livestream gezeigt. Eine Anleitung, wie Ihr das Programm auch in Deutschland empfangen könnt, gibt's hier.

Formel 1: Die Startaufstellung beim GP von Österreich