Formel 1, GP von Frankreich: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auf den Grand Prix von Österreich folgt im Rennkalender der Formel 1 der Große Preis von Frankreich. SPOX liefert Euch die Infos zum Datum, Termin und Zeitplan sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

Während heute noch auf dem Red-Bull-Ring in Österreich das elfte Formel-1-Rennen der Saison ausgetragen wird, steht als nächster Termin im dichten Kalender der Große Preis von Frankreich an.

Formel 1, GP von Frankreich: Datum, Termin, Zeitplan

Dieser findet in zwei Wochen statt und wird am Freitag, den 22. Juli, mit dem 1. Freien Training um 14 Uhr eröffnet. Nachdem in Österreich das zweite Sprintrennen der Saison zum Einsatz kam, kehrt die Motorsportkönigsklasse für den bevorstehenden GP auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet wieder zur "normalen" Wochenendstruktur mit drei Freien Trainings, einem Qualifying und dem Rennen zurück.

Der Freitag wird also mit dem 2. Freien Training beendet. Am Samstag stehen dann wie üblich Training Nummer drei und das Qualifying an, ehe das Rennen am Sonntag (24. Juli) um 15 Uhr absolviert wird.

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen gewann den Sprint in Österreich.

Formel 1: GP von Frankreich - Infos zur Strecke

Streckenname: Circuit Paul Ricard (Le Castellet)

Circuit Paul Ricard (Le Castellet) Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Runden: 53

53 Distanz: 310,633 km

310,633 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 6

Formel 1, GP von Frankreich: Übertragung im TV und Livestream

Da in Deutschland Sky die Übertragungsrechte an der Formel 1 besitzt, ist es der Pay-TV-Sender, der das gesamte Wochenende - also alle Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen - live auf dem Kanal Sky Sport F1 (HD) überträgt. Dabei bietet Sky die Sessions nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an. Um diesen nutzen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

RTL, das in der Saison 2022 vier Rennen im Free-TV zeigen darf, ist auch für den GP von Frankreich nicht im Einsatz, dafür jedoch der österreichische Sender ServusTV, der sich im Laufe der F1-Meisterschaft mit dem ORF abwechselt. ServusTV bietet alle Sessions im frei empfangbaren Fernsehen und im - für Österreicherinnen und Österreicher - kostenlosen Livestream an. Es gibt jedoch auch eine Option, wie Deutsche den Sender empfangen können. Hier könnt Ihr nachlesen, wie.

Außerdem können Bestandskunden den kompletten Grand Prix von Frankreich bei F1TV, dem hauseigenen Streamingdienst der Formel 1, schauen. Da sich Sky vor der Saison 2021 die Exklusivrechte in Deutschland gesichert hat, kann für F1TV aktuell jedoch kein neues Abo abgeschlossen werden.

Formel 1, GP von Frankreich: Übertragung im Liveticker

SPOX bietet ebenfalls alle fünf Sessions beim Grand Prix von Frankreich an - nämlich im Liveticker. Überholmanöver, Boxenstopps, Kollisionen, den Kampf um die Pole Position - Ihr verpasst garantiert nichts.

