Die Formel 1 ist zu Gast in Le Castellet! In den Freien Trainings bereiten sich die Teams auf das anstehende Rennen beim GP in Frankreich vor. Wo Ihr die Freien Trainings live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu den Übertragungen der Trainingssessions, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich findet an diesem Wochenende das zwölfte Rennen der Saison statt. Der WM-Führende Max Verstappen konnte die vergangenen beiden Rennen nicht gewinnen. Kann er in den Freien Trainings die Weichen für ein erfolgreiches Wochenende stellen?

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Frankreich im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Nach dem beim GP von Österreich das zweite Sprint-Qualifying der Saison ausgetragen wurde, läuft das Rennwochenende beim GP in Frankreich wieder nach dem regulären Zeitplan ab. Die Freien Trainings finden am Freitag, den 22. Juli, und am Samstag, den 23. Juli statt. Wie üblich werden am Freitag die ersten beiden Freien Trainings ausgetragen. Das 1. Freie Training beginnt um 14.00 Uhr, das 2. um 17.00 Uhr auf dem Circuit Paul Ricard. Das 3. Freie Training startet am Samstag, den 23. Juli, um 13.00 Uhr.

In der WM führt weiter der amtierende Weltmeister und Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der Vorsprung des Niederländers schmolz in den vergangenen beiden Rennen auf 38 Punkte. Sein ärgster Verfolger ist damit wieder Charles Leclerc, der in Spielberg seinen ersten Sieg seit dem GP von Australien holen konnte.

© getty Wie schlägt sich Mick Schumacher beim GP in Frankreich?

Stark verbessert zeigte sich in den letzten Wochen Haas-Pilot Mick Schumacher. Bei den vergangenen beiden GPs fuhr der junge Deutsche jeweils in die Punkteränge, mit Platz sechs in Spielberg holte er zudem sein bestes Formel-1-Resultat überhaupt. Wie schlägt sich Schumacher an diesem Wochenende in den Freien Trainings?

Formel 1: GP von Frankreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 22. Juli 14.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 22. Juli 17.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 23. Juli 13.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 23. Juli 16.00 Uhr Qualifying Sonntag, 24. Juli 15.00 Uhr Rennen

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Frankreich im TV und Livestream

In Deutschland zeigt wie üblich Sky die Freien Trainings an diesem Wochenende beim GP in Frankreich exklusiv im TV und Livestream. In Österreich bieten sich Euch dagegen mehrere Optionen die Freien Trainings zu verfolgen, auch im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Frankreich im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV zeigt Sky die ersten beiden Freien Trainings am Freitag um 13.45 Uhr und 16.45 Uhr auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event. Am Samstag seht Ihr ab 12.45 Uhr das 3. Freie Training exklusiv auf Sky Sport F1 (HD) live und in voller Länge.

Servus TV zeigt die Freien Trainings an diesem Rennwochenende beim GP in Frankreich live und vollumfänglich im Free-TV. Servus TV beginnt seine Übertragungen am Freitag ebenfalls um 13.45 Uhr und 16.45 Uhr, sowie am Samstag um 12.45 Uhr.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Frankreich im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch mit der Sky-Go-App und WOW gleich zwei Optionen die Freien Trainings beim GP in Frankreich im Livestream zu verfolgen.

Den kostenlosen Livestream von Servus TV findet Ihr auf der Servus-TV-Website. Wie Ihr auf den Livestream des Senders auch in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit F1TV könnt Ihr die Freien Trainings ebenfalls live und in voller Länge im Livestream verfolgen. Auf diese Livestreams könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden in Österreich zurückgreifen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Frankreich im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: GP von Frankreich

Saisonrennen: 12. Rennen

12. Rennen Streckenname: Circuit Paul Ricard (Le Castellet)

Circuit Paul Ricard (Le Castellet) Länge: 5.842 Meter

5.842 Meter Übertragung im TV: Sky, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, Servus TV, F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP in Frankreich im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch alle Freien Trainings beim GP in Frankreich an diesem Wochenende für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Action vom Circuit Paul Ricard.

Formel 1: Der Rennkalender im Überblick