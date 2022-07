In der Formel 1 geht es Schlag auf Schlag weiter. An diesem Wochenende steigt in Spielberg der Große Preis von Österreich. SPOX erklärt Euch, wie Ihr den GP live im Free-TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Zum elften Saisonrennen treffen sich die Formel-1-Teams an diesem Wochenende im österreichischen Spielberg. Nach dem Rennen in Silverstone am vergangenen Wochenende erwartet die Piloten ein weiterer Hochgeschwindigkeitskurs.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Infos

Das Rennwochenende beim GP in Österreich findet vom Freitag, den 08. Juli, bis zum Sonntag, den 10. Juli, statt. Der GP in Österreich ist der zweite von drei Rennwochenenden in dieser Saison, bei denen ein Sprintrennen ausgetragen wird. Der Sprint findet am Samstag, den 09. Juli, um 16.30 Uhr. Das Rennen auf dem Red Bull Ring beginnt schließlich am Sonntag um 15.00 Uhr.

Carlos Sainz dürfte am vergangenen Wochenende ein Stein vom Herzen gefallen sein. Nach 148 Formel-1-Rennen konnte der Spanier in Silverstone seinen ersten Sieg holen. Für einen weiteren Fahrer ist in Großbritannien ebenfalls der Bann gebrochen: Mick Schumacher pilotierte seinen Haas auf dem Silverstone Circuit auf den achten Rang und holte damit seine ersten Punkte in der Formel 1, er dürfte damit an diesem Wochenende in Spielberg befreit auftreten.

In der WM führt aktuell weiter Max Verstappen, der trotz eines verkorksten Rennens am vergangenen Wochenende, auf seinen ärgsten Verfolger Ferrari-Pilot Charles Leclerc nur wenige Punkte verlor. Baut der amtierende Weltmeister in Österreich seinen Vorsprung in der Fahrerwertung wieder aus?

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich - Das Rennwochenende im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 8. Juli 13.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 8. Juli 17.00 Uhr Qualifying zum Sprintrennen Samstag, 9. Juli 12.30 Uhr 2. Freies Training Samstag, 9. Juli 16.30 Uhr Sprintrennen Sonntag, 10. Juli 15.00 Uhr Rennen

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Am vergangenen Wochenende zeigte RTL den GP in Großbritannien live im Free-TV in Deutschland. Der Privatsender ist beim GP in Österreich jedoch nicht für die Übertragung zuständig, da RTL in diesem Jahr nur vier ausgewählte Rennen zeigt - das Rennen in Spielberg gehört nicht dazu.

Dennoch könnt Ihr auch in Deutschland den GP in Österreich live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Wie gewohnt seht Ihr alle Sessions des Wochenendes zudem auf Sky im Pay-TV und im Livestream.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV seht Ihr den GP in Österreich auf Sky. Auf Sky Sport F1 (HD) seht Ihr sämtliche Sessions des Rennwochenendes live und in voller Länge.

Wenn Ihr in Deutschland den GP in Österreich live im Free-TV schauen möchtet, müsst Ihr auf die Übertragung im Österreich zurückgreifen. In Österreich bieten der ORF und Servus TV alle Sessions des Österreich-GPs live und in voller Länge im Free-TV. Wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt, könnt Ihr die TV-Übertragung der beiden Sender sehen.

© getty Wie schlägt sich Charles Leclerc nach dem schwierigen Rennen in Silverstone an diesem Wochenende in Spielberg?

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Übertragung im Livestream

Servus TV und der ORF bieten zudem kostenlose Livestreams ihrer gesamten Programme an. Mit diesen Livestreams könnt Ihr ebenfalls sämtliche Sessions an diesem Rennwochenende live erleben. Diese könnt Ihr trotz des Geoblockings auch in Deutschland verfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Als Bestandskunden in Österreich könnt Ihr den GP in Österreich auch auf F1TV live und vollumfänglich sehen.

Sky bietet Euch alternativ gleich zwei Optionen, den GP in Österreich im Livestream zu erleben. Das geht als Sky-Kunde mit der SkyGo-App oder dem Angebot von WOW, welches Ihr bei dem Pay-TV-Sender kostenpflichtig buchen könnt.

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Infos im Überblick

Runde: 11. Rennen in der Saison 2022

11. Rennen in der Saison 2022 Datum: 08.-10. Juli 2022

08.-10. Juli 2022 Strecke: Red Bull Ring, Spielberg,

Red Bull Ring, Spielberg, Übertragung im TV: Sky, ServusTV, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, ORF

Liveticker: SPOX

F1, Übertragung: Formel-1-GP in Österreich live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's - Die Liveticker von SPOX

Hier auf SPOX verfolgen wir für Euch alle Sessions beim GP in Österreich im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von dem Rennwochenende in Spielberg.

