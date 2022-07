Beim Grand Prix in Frankreich wird heute das Rennen absolviert. Hier könnt Ihr die Formel 1 im Liveticker verfolgen.

Das Qualifying ist zu Ende, die Startaufstellung steht fest. Das zwölfte Rennen beim Grand Prix in Frankreich kann also losgehen. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Rennen beim GP in Frankreich heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Pole Position für das Rennen in Frankreich sicherte sich einmal mehr der Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Monegasse war im gestrigen Q3 der Schnellste. Auf ihn folgt mit Max Verstappen ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der ersten Startreihe. Verstappens Teamkollege Sergio Perez startet von der Position drei aus. Mick Schumacher geht von Rang 17 ins Rennen, Sebastian Vettel von Platz zwölf.

Vor Beginn: Die letzte Session im Rahmen des Rennwochenendes auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet geht um 15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Rennen beim Grand Prix in Frankreich.

Formel 1: Rennen beim GP in Frankreich - Die Startaufstellung

Formel 1, Frankreich GP - Startaufstellung Position Fahrer Team 1 C. Leclerc Ferrari 2 M. Verstappen Red Bull 3 S. Perez Red Bull 4 L. Hamilton Mercedes 5 L. Norris McLaren 6 G. Russell Mercedes 7 F. Alonso Alpine 8 Y. Tsunoda AlphaTauri 9 D. Ricciardo McLaren 10 E. Ocon Alpine 11 V. Bottas Alfa Romeo 12 S. Vettel Aston Martin 13 A. Albon Williams 14 P. Gasly AlphaTauri 15 L. Stroll Aston Martin 16 G. Zhou Alfa Romeo 17 M. Schumacher Haas F1 18 N. Latifi Williams 19 C. Sainz Ferrari 20 K. Magnussen Haas F1

Formel 1: Rennen beim GP in Frankreich heute im TV und Livestream

Sky besitzt die Übertragungsrechte am Rennen in Frankreich und überträgt es demnach auf den Sendern Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event (HD). In beiden Fällen werdet Ihr vom Kommentatoren-Duo Sascha Roos und Ralf Schumacher durch das Spektakel begleitet.

Das Rennen wird zudem von Sky auch im Livestream angeboten. Dafür braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Auch bei F1TV lässt sich das Rennen verfolgen, jedoch nur, wenn Ihr bereits ein Abo besitzt. Neue Abos sind wegen der Exklusivrechte, die Sky in Deutschland besitzt, nicht möglich.

Formel 1: Der WM-Stand