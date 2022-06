Formel 1, GP von Kanada: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

In Kanada treffen sich die Formel 1-Teams zum zweiten Rennen auf dem amerikanischen Kontinent. Alle Informationen zum GP von Kanada und wo Ihr das Rennwochenende live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der GP von Kanada markiert das neunte Formel 1-Rennen in dieser Saison. Nach dem GP von Miami geht es für die Formel 1-Team zum zweiten Mal nach Übersee. In Kanada messen sich die besten Piloten der Welt auf der temporären Rennstrecke Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal.

Der GP von Kanada startet am Freitag, den 17. Juni, mit dem 1. Freien Training. Aufgrund der Zeitverschiebung findet das gesamte Rennwochenende in Montreal in Deutschland am Abend statt. Das 1. Freie Training beginnt am 17. Juni um 20.00 Uhr. Um 23.00 Uhr startet dann am selben Abend das 2. Freie Training. Am Samstag, den 18. Juni, findet wie gewohnt das 3. Freie Training um 19.00 Uhr und das Qualifying um 22.00 Uhr statt. Das Rennen und damit das Highlight beim GP von Kanada ist für Sonntag, den 19. Juni, um 20.00 Uhr terminiert.

In der WM liefern sich Red Bull und Ferrari einen erbitterten Kampf in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung. Seit Beginn des Jahres fahren die beiden Teams in einer eigenen Liga. Auch das Mercedes-Team rund um Lewis Hamilton kann den beiden Teams in dieser Saison bislang wenig entgegensetzten. In der Fahrerwertung liefern sich aktuell Max Verstappen, sein Teamkollege Sergio Perez und Charles Leclerc einen engen Kampf.

In den WM-Kampf kann Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel in diesem Jahr nicht eingreifen. Dennoch zeigt die Formkurve des viermaligen Weltmeisters in den vergangenen Rennen nach oben. Der Deutsche kommt mit seinem Boliden in dieser Saison immer besser Fahrt. Weniger gut läuft es dagegen für den anderen Deutschen, Mick Schumacher. Einige Fehler leistete sich der Haas-Pilot bei den vergangenen GPs, crashte einige Male. Schumacher steht somit langsam unter Druck im Haas-Team.

Datum Beginn Event Freitag, 17. Juni 20.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 17. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 18. Juni 19.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 18. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 19. Juni 20.00 Uhr Rennen

In Deutschland zeigt sich Sky erneut exklusiv für die Übertragung des GPs von Kanada zuständig. In Österreich bieten sich Euch hingegen mehrere Möglichkeiten das Rennwochenende im TV und im Livestream zu verfolgen.

Im Pay-TV seht Ihr alle Sessions des GPs von Kanada live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD). In Deutschland zeigt Sky den GP von Kanada exklusiv, RTL zeigt das Rennen am Sonntag nämlich nicht im Free-TV.

In Österreich ist der ORF wieder mit der Übertragung des GPs von Kanada an der Reihe. Der Sender wechselt sich mit der Übertragung der Formel 1-Rennen mit Servus TV ab. Der ORF zeigt die Sessions beim GP von Kanada live und in voller Länge im Free-TV.

© getty Sebastian Vettel kommt mit seinem Aston Martin-Boliden immer besser zurecht.

Mit der Sky Go-App und WOW bietet Euch Sky als Kunden gleich zwei Optionen den GP von Kanada live und vollumfänglich im Livestream zu verfolgen.

Der ORF bietet einen kostenfreien Livestream seines gesamten Programms an, mit dem Ihr auch den GP von Kanada live erleben könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Livestream des ORF auch in Deutschland sehen könnt.

Ebenfalls live und vollumfänglich überträgt F1TV sämtlich Sessions des Kanada-GPs, jedoch nur für Bestandskunden in Österreich.

Der Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal ist eine temporäre Rennstrecke, die für den GP jedes Jahr aufgebaut wird. Auf 4,361 Kilometern erstreckt sich der Kurs durch die Stadt Montreal.

Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

SPOX verfolgt für Euch das gesamte Rennwochenende in ausführlichen Livetickern. Bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action aus Kanada. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeit Sieger 1 Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. Charles Leclerc (Ferrari) 2 Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. Max Verstappen (Red Bull) 3 Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. Charles Leclerc (Ferrari) 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. Max Verstappen (Red Bull) 5 USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. Max Verstappen (Red Bull) 6 Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. Max Verstappen (Red Bull) 7 Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. Sergio Perez (Red Bull) 8 Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. 9 Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 11 Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. 12 Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. 13 Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. 14 Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Spa-Francorchamps 26.08. - 28.08. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 16 Italien (Monza) Autodromo Nazionale Monza 09.09. - 11.09. 17 Russland (abgesagt) Sotchi Autodrom 23.09. - 25.09. 18 Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. 19 Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. 20 USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. 21 Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. 23 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.