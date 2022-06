Formel 1: Ex-Schumacher-Teamkollge Mazepin fordert Geld von Haas

Der ehemalige Teamkollege vom Mick Schumacher, Nikita Mazepin, fordert von US-Rennstall Haas die Auszahlung von seinem wohl noch ausstehendem Gehalt.

Als der Russe vor der Saison vom Rennstall freigestellt wurde, sei man "für dieses Jahr mit dem Gehalt im Rückstand" gewesen, so Mazepin. "Ich habe mein Geld nicht gesehen, also gehen wir vor Gericht", kündigte er an.

Der ehemalige Teamkollege von Mick Schumacher war im März, nach der russischen Invasion der Ukraine, wegen der Verbindungen seiner Familie zu Russlands Präsident Vladimir Putin von Haas freigestellt worden.

"Meiner Meinung nach sollte der Arbeitgeber zumindest das Gehalt bis zum Zeitpunkt der Entlassung kompensieren und wahrscheinlich eine Art Abfindung zahlen", ist sich Mazepin sicher, vor Gericht Recht zu bekommen.