Der Große Preis von Kanada wird heute nicht vom Sender RTL im TV und Livestream übertragen. Doch warum ist das so und wer zeigt das Rennen stattdessen? SPOX klärt auf.

Während früher kein Weg am Privatsender RTL vorbeiging, spielt das Unternehmen im Übertragungsgeschäft der Formel 1 mittlerweile nur noch eine untergeordnete Rolle. So ist der Pay-TV-Sender Sky aktuell in Besitz aller Exklusivrechte. Im Zuge einer Kooperation beider Anbieter vermachte Sky RTL jedoch eine Sublizenz für insgesamt vier Rennen. Von dieser Abmachung machte man bisher ein einziges Mal Gebrauch, nämlich beim Großen Preis der Emilia-Romagna in Italien. Und dabei wird es auch erstmal bleiben.

So hat sich RTL dagegen entschieden, am heutigen Sonntag die Übertragungsrechte in die Hand zu nehmen. Stattdessen wird Sky auch an diesmal wieder als exklusiver Rechteinhaber fungieren. Wer den GP von Kanada also nicht verpassen will, muss das entsprechende Abonnement des Unternehmens besitzen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Angeboten, findet Ihr unten.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream

Zwar gehen alle Formel 1-Fans ohne Sky-Abonnement an diesem Wochenende wieder leer aus, doch dabei wird es natürlich nicht bleiben. Bereits das nächstfolgende Rennen in Silverstone könnt Ihr im kostenlosen Fernsehen genießen. Eine Übersicht aller Events, die von RTL in dieser Saison gezeigt werden, findet Ihr im folgenden.

Emilia-Romagna-GP: 24. April

24. April Großbritannien-GP: 03. Juli

03. Juli Niederlande-GP: 04. September

04. September Brasilien-GP: 13. November

Doch wie kann man auf die RTL-Ausstrahlung zugreifen, wenn es so weit ist? Im linearen Fernsehen müsst Ihr lediglich Euer TV-Gerät einschalten. RTL wird das Event dort im Free-TV zeigen. Etwas komplizierter wird es hingegen im Livestream. Hier ist nämlich ein kostenpflichtiges Abonnement beim hauseigenen Streamingportal RTL+ erforderlich. Einen kostenlosen Probemonat könnt Ihr über diesen Link abschließen.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Platz Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Alpine F1 Team 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Kevin Magnussen Haas F1 6 Mick Schumacher Haas F1 7 Sebastian Ocon Alpine F1 Team 8 George Russell Mercedes 9 Daniel Ricciardo McLaren 10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 12 Alexander Albon Williams 13 Sergio Perez Red Bull 14 Lando Norris McLaren 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Sebastian Vettel Aston Martin 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Nicholas Latifi Williams 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 Charles Leclerc Ferrari

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Kanada heute nicht live - Übertragung im TV und Livestream

Wer das Rennen im Fernsehen sehen möchte, muss in Besitz des sogenannten Sportpakets von Sky sein. Für derzeit 17,25€ pro Monat (Jahrestarif) bekommt Ihr Zugriff auf den entsprechenden Kanal sowie den Sky Q-Receiver. Auf dem Kanal Sky Sport F1 HD seht Ihr heute ab 18.30 Uhr die Vorberichte und ab 19.55 Uhr die Übertragung zum Rennen. Als Kommentatoren sind wie gewohnt Sascha Ross und Ralf Schumacher im Einsatz.

Anders sieht es hinsichtlich des Livestreams aus. Hier benötigt Ihr das Abonnement der Plattform WOW (ehemals Sky Ticket). Der Preis für ein Monatsabo beträgt 29,99€. Kundinnen und Kunden des Jahrestarifs bezahlen dagegen lediglich 24,99€ pro Monat.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit, das Spektakel live zu verfolgen, ist unser hauseigener Liveticker. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Klickt einfach auf den folgenden Link.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim Großen Preis von Kanada

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream - Alle Infos zur Strecke

Name: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Ort: Montreal, Kanada

Montreal, Kanada Rundenlänge: 4.361 Meter

4.361 Meter Rundenanzahl: 70

70 Rekordsieger: Michael Schumacher/Lewis Hamilton (jeweils sieben Siege)

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP in Kanada heute nicht live im TV und Livestream - Der aktuelle Stand in der Fahrerwertung